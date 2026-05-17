Pedro Pascal sorprende a fans al aparecer como The Mandalorian en Disneyland | VIDEO

Pedro Pascal sorprendió a sus fans recientemente, después de que apareció en Disneyland vestido como El Mandalorian, en medio de la promoción por el estreno de su próxima película del universo de Star Wars.

Sin duda alguno, Pedro Pascal es uno de los actores favoritos en el medio del entretenimiento en la actualidad. The Mandalorian & Grogu es una de sus películas más esperadas del año, que se estrena el próximo 22 de mayo.

Pedro Pascal aparece como The Mandalorian en Disneyland

El actor dio de qué hablar en las últimas horas, pero en esta ocasión no fue por sus opiniones contundentes o su vida privada; ahora, apareció en Disneyland, parque de diversión que pertenece a la empresa del ratón.

Como hay que recordar, la franquicia de Star Wars también pertenece al negocio de entretenimiento mundial, por lo que en sus parques de atracciones cuentan con espacios dedicados al universo creado por George Lucas.

A través de un video que dura apenas un par de segundos, podemos ver un video del famoso minutos antes de reunirse con sus fans. Lo vemos vestido con el atuendo de The Mandalorian, mientras se prepara para sorprender a todos.

Es entonces que entra un grupo de fans junto con un guía que los invita a pasar. “Ustedes conocen a The Mandalorian”, expresa el empleado mientras apunta hacia Pascal, quien aparece bastante relajado.

Pedro Pascal creates the surprise of a lifetime at Star Wars: Galaxy’s Edge at @Disneyland.



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Después, el trabajador le pregunta directamente: “¿tienes algo que decir antes de enviar a los viajeros en su travesía?" y es entonces que el artista se quita el casco para revelar su rostro.

Enseguida, los fans reaccionan con euforia y él bromea al decirles “ahora tienen que morir porque vieron mi cara”, en referencia a que en las series, el famoso no muestra su rostro.

Después del momento de emoción, los fans tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con el famoso, en un momento que dio mucho de qué hablar en redes sociales, donde los fans de Star Wars y de Pedro Pascal celebraron el momento.

A pesar de ello, otras personas criticaron el momento, al asegurar que parecía “forzado” y que en lugar de fans, se trataban de creadores de contenido. Algunas reacciones fueron las siguientes: