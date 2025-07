Pedro Pascal es uno de los actores más admirados del momento, pero su orientación sexual ha sido objeto de constantes especulaciones. ¿Es gay? El chileno mantiene su privacidad con cuidado, sin embargo, su compromiso con la comunidad LGBTQ+ ha sido muy visible en alfombras rojas, entrevistas y en diversas escenas de su vida cotidiana. Pero ¿de dónde surgió el rumor de que es gay?

¿Pedro Pascal es gay? Esto se sabe sobre la vida amorosa del actor chileno

El actor chileno Pedro Pascal no ha confirmado ni ha desmentido públicamente si es homosexual, y su vida privada se mantiene resguardada.

El rumor cobró fuerza principalmente por su interpretación de Oberyn Martell, un personaje abiertamente bisexual en la serie Game of Thrones. La popularidad de su personaje derivó en el surgimiento del subreddit “Gay for Oberyn”, un espacio donde muchos fanáticos expresaban atracción por su personaje. Pascal lo comentó con humildad: “Es maravilloso. Creo que todo es un espectro, ¿cierto? Los hombres heterosexuales pueden tener —y tienen— enamoramientos por otros hombres. Eso no los hace gays o bisexuales. Me sentí muy halagado…”.

Además, su compromiso con la comunidad LGBTQ+ ha sido muy visible. Es un defensor vocal de los derechos trans, en gran parte debido al apoyo público que ha brindado a su hermana Lux Pascal, quien es trans. Él fue uno de los primeros en respaldarla cuando salió del clóset en 2021, diciendo que fue “una guía” y parte fundamental en su identidad.

La participación de Pascal en proyectos como el cortometraje Strange Way of Life, dirigido por Pedro Almodóvar, donde interpreta a un vaquero gay junto a Ethan Hawke, alimentó aún más los rumores. El proyecto se presentó en Cannes y desató debate sobre los motivos detrás de su elección para el papel.

Sin embargo, no existe confirmación de que Pedro sea gay o bisexual en su vida personal. Muchos medios han concluido que no hay evidencia sólida que avale ninguna afirmación.

En redes sociales se refuerza la idea de que Pascal mantiene su privacidad con cuidado, y que cualquier especulación sobre su sexualidad no tiene su consentimiento ni fundamento real.

El rumor de que Pedro Pascal es gay surgió por una combinación de su papel como Oberyn, su abierta defensa de la comunidad LGBTQ+ y su cercanía a personas queer. Pero hasta la fecha, él no ha aceptado ninguna etiqueta ni revelado nada sobre su orientación: su enfoque ha sido centrarse en su arte y su activismo, dejando claro que prefiere que el público disfrute de sus interpretaciones antes que especular sobre su vida personal.