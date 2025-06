Pedro Pascal iba a dejar la actuación para convertirse en enfermero

A pesar de que Pedro Pascal es actualmente uno de los actores más queridos por el público en general, el famoso pensó en dejar de lado su pasión para dedicarse a ser enfermero, algo que sorprendió a sus seguidores.

Y es que a pesar de que Pedro Pascal hoy en día cuenta con varias películas y series exitosas como The Last Of Us y Gladiador 2, por mencionar algunas, le costó trabajo llegar a donde se encuentra en la industria del entretenimiento.

Pedro Pascal estuvo a punto de ser enfermero

En entrevista para Vanity Fair, el actor de Los 4 Fantásticos explicó que en un momento de su carrera, se había rendido con la idea de triunfar, después de que tenía algunos trabajos en TV que no resultaban exitosos.

“A los 30 se suponía que iba a tener una carrera”, le dijo a la revista. “Pasados los 29 años sin carrera significaba que se había acabado, definitivamente”, señaló, dejando ver que pensaba encontrar el éxito mucho antes.

Por su parte, su hermana mayor, Javiera Balmaceda, recordó: “Cuando Pedro decía: ‘Voy a la escuela de enfermería’ o ‘Voy a ser maestra de teatro’, era como ‘¡No, no, no, no! ¡Eres demasiado bueno!’ Ha querido ser actor desde que tenía cuatro años. Lo único que nunca le permitiríamos a Pedro era rendirse”.

Fue en el año 2014 que la suerte del histrión cambió, cuando participó en Game of Thrones como Oberyn Martell, a los 39 años. Este papel fue el que lo llevó a ser más reconocido por el público y también por la industria en Hollywood.

Pedro Pascal bromeó sobre cómo habría sido su personalidad y estilo de haber iniciado una carrera en enfermería, lejos del mundo de la actuación. “Sería una enfermera selectiva, como lo era como un camarero”, dijo. “Me enamoraba de algunos pacientes y odiaba a otros. ¡Y ese pobre paciente que odiaba!”, bromeó.