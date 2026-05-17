Barbra Streisand no asistirá a recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes por lesión de rodilla

La actriz, cantante y productora estadounidense Barbra Streisand anunció este domingo que no asistirá a la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes 2026 que se realizará más adelante esta semana, donde iba a recibir una Palma de Oro honorífica, tras sufrir una lesión en la rodilla.

Los organizadores del festival francés señalaron que aun así rendirán homenaje a la cantante y actriz pese a su ausencia, según un comunicado de prensa que incluyó la declaración de Streisand.

“Siguiendo el consejo de mis médicos, mientras continúo recuperándome de una lesión en la rodilla, lamentablemente no puedo asistir al Festival de Cannes este año”, declaró Barbra Streisand en el comunicado. “Pero me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro honorífica y tenía muchas ganas de celebrar las notables películas de la 79ª edición”.

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La también directora aseguró que deseaba asistir a Cannes para reencontrarse con otras personalidades del medio artístico y regresar a Francia.

“También tenía muchas ganas de pasar tiempo con colegas a quienes admiro tanto —y, por supuesto, de volver a Francia, un lugar que siempre he amado”, añadió. “Mi más sincero agradecimiento al Festival y a todos los que siguen apoyando y defendiendo el arte del cine”.

Durante su ceremonia de apertura, el Festival de Cine de Cannes entregó al director de cine Peter Jackson una Palma de Oro honorífica. Los organizadores también sorprendieron al actor y bailarín estadounidense John Travolta el viernes con una, antes del estreno de su debut como director, Propeller One-Way Night Coach, en el festival.

¿Quién es Barbra Streisand?

Barbra Streisand es una de las artistas más influyentes de la cultura estadounidense, con más de seis décadas de trayectoria en música, cine y teatro. Ha vendido más de 200 millones de discos y ganó dos premios Oscar, lo que la convierte en un ícono de la Época de Oro de Hollywood.

La actriz nació el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, EU. Inició su carrera en clubes nocturnos de Nueva York y debutó en Broadway en 1962 con I Can Get It for You Wholesale.

Su gran salto llegó en 1964 con el musical Funny Girl, que luego protagonizó en cine en 1968, obteniendo su primer Oscar como mejor actriz.

Algunas películas destacadas de Barbra Streisand son:

Funny Girl (1968)

Hello, Dolly! (1969)

The Way We Were (1973)

A Star Is Born (1976) – ganó Óscar como compositora por la canción Evergreen .

Yentl (1983) – dirigida, producida, escrita y protagonizada por ella.

El príncipe de las mareas (1991)

El espejo tiene dos caras (1996)