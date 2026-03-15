Barbra Streisand recuerda a Robert Redford en los Oscar 2026 y le dedica una canción

La edición 98 de los premios Oscar destaca por ser una que promete momentos llenos de emotividad y entre los discursos emotivos, muchos esperaban poder ver a Barbra Streisand sobre el escenario durante la velada.

Desde hace varias semanas, en redes sociales había existido el rumor de que supuestamente, Barbra Streisand cantaría en el In Memoriam de los Oscar 2026. Este segmento es tradición año con año y en él, vemos a personas que formaron parte de la industria del entretenimiento que se marcharon este año.

Hello, gorgeous! Barbra Streisand in her Oscar winning performance as Fanny Brice in the 1968 film adaptation of 'Funny Girl.'



What is your all-time favorite Streisand film? pic.twitter.com/f7YjPQb8gf — The Academy (@TheAcademy) April 24, 2022

El momento ha sido la oportunidad de rendir homenaje a las personas que han hecho posible algunas de las películas más icónicas de la historia. Ante esto, se dice que este año la actriz interpretará un tema que ha marcado al cine.

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Así fue la participación de Barbra Streisand en los Oscar 2026

Los rumores comenzaron por los recientes reportes de la revista Variety, pues se señaló que la mujer de 83 años de edad subiría al escenario en el segmento In Memoriam para interpretar la canción ‘The Way We Were’, en honor a Robert Redford, actor fallecido en septiembre de 2025.

La famosa dedicó unas entrañables palabras al actor fallecido y al final de su discurso: “Era atento e inteligente. Era un chico vaquero intelectual. Ahora siento que le falta más que nunca”, dijo sobre el histrión.

Después de unos momentos, la famosa interpretó una parte de la canción de la película que protagonizaron en el pasado, The Way We Were.

Barbra Streisand honors the late Robert Redford at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/AXhfy06C8z — clubheartbreak (@clubheartbreak) March 16, 2026

Hubo un vínculo entrañable entre Streisand y Redford en dicho filme. Ella dio vida a una idealista mujer llamada Katie Morosky, mientras que el actor interpretó al carismático Hubbell Gardiner.

La química en pantalla convirtió la película en un clásico del melodrama hollywoodense. Tras la muerte del actor, la artista lo recordó como un intérprete “carismático, inteligente e intenso”, además de “uno de los mejores actores de su generación”.

Si llega a participar con un segmento cantado en los Oscar, esta será una escena especialmente significativa, ya que sus apariciones musicales en los premios de La Academia han sido relativamente raras.

Fue en 2013 que Barbra Streisand interpretó “The Way We Were” durante el segmento In Memoriam como tributo al compositor Marvin Hamlisch. En su momento, la actuación quedó marcada como uno de los momentos más emotivos de la noche.