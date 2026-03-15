Premios Oscar 2026: Los mejores y peores looks de la alfombra roja

Los premios Oscar no solamente son el escenario para celebrar lo mejor del cine, pues año con año las celebridades sorprenden al público con looks llenos de estilo y clase en la alfombra roja, así como momentos icónicos.
Desde temprano, diversas celebridades se reunieron en en Dolby Theater de Hollywood en Los Ángeles California frente a la edición 98 de los premios Oscar, donde se espera un desfile de estrellas que mostrarán estilo y gran carisma al desfilar por la alfombra roja.
Lo que se busca en esta edición es lograr mezclar el estilo personal de las celebridades con la elegancia que exige la ceremonia más importante en el mundo del cine a nivel internacional. Por este motivo se espera que las estrellas lleven un estilo mucho más conservador que en otra ceremonias.
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Los mejores y peores looks de los Oscar
Sobre los atuendos que llevaron las celebridades, hay una variedad de estilos considerables. Ese sentido, algunas estrellas se deciden por figuras atemporales y colores sobrios mientras que otros se han decantado por experimentar un poco más con las estructuras y los colores. Ahora, te compartimos algunos de los mejores y peores looks para el cierre de la temporada de premios.
Celebridades como Arden Cho o Renate Reinseve destacaron por mezclar una silueta clásica con elementos maximalistas.
Arden Cho
Charita Chadran
Renate Reinsve
El romanticismo se hizo presente con siluetas elegantes, colores dramáticos y elementos florares en la tela.
Rose Byrne
Jessie Buckley
Nicole Kidman
Teyana Taylor
Demi Moore
Ejae
Audrey Nuna
Reim Ami
Odessa A’zion
Isabela Merced
Kylie Jenner
Emma Stone
Florencia Martin
Ryan Destiny
Mckenna Grace
Elle Fanning
Inga Ibsdotter
Algo apreciado entre los fanáticos de la moda es cuando las celebridades masculinas evitan los esmoquins clásicos para optar por atuendos donde experimentan con siluetas y colores que salen de lo común.
Law Roach
Hudson Williams
En los desatinos, celebridades como Francine Maiser y Ellen Kuras optaron por esconder sus siluetas en vestimentas con poca estructura.
Ellen Kuras
Francine Maiser
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