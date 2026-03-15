Un poco de todo

Premios Oscar 2026: Los mejores y peores looks de la alfombra roja

Te compartimos qué usaron las grandes celebridades del mundo del entretenimiento que asistieron a la importante ceremonia

Premios Oscar 2026
Premios Oscar 2026 Foto: AP
Por:
Mariana Garibay

Los premios Oscar no solamente son el escenario para celebrar lo mejor del cine, pues año con año las celebridades sorprenden al público con looks llenos de estilo y clase en la alfombra roja, así como momentos icónicos.

Desde temprano, diversas celebridades se reunieron en en Dolby Theater de Hollywood en Los Ángeles California frente a la edición 98 de los premios Oscar, donde se espera un desfile de estrellas que mostrarán estilo y gran carisma al desfilar por la alfombra roja.

Lo que se busca en esta edición es lograr mezclar el estilo personal de las celebridades con la elegancia que exige la ceremonia más importante en el mundo del cine a nivel internacional. Por este motivo se espera que las estrellas lleven un estilo mucho más conservador que en otra ceremonias.

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Los mejores y peores looks de los Oscar

Sobre los atuendos que llevaron las celebridades, hay una variedad de estilos considerables. Ese sentido, algunas estrellas se deciden por figuras atemporales y colores sobrios mientras que otros se han decantado por experimentar un poco más con las estructuras y los colores. Ahora, te compartimos algunos de los mejores y peores looks para el cierre de la temporada de premios.

Celebridades como Arden Cho o Renate Reinseve destacaron por mezclar una silueta clásica con elementos maximalistas.

Arden Cho

Arden Cho en los Oscar 2026.
Arden Cho en los Oscar 2026. ı Foto: AP

Charita Chadran

Charithra Chandran en los Oscar 2026
Charithra Chandran en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Renate Reinsve

Renate Reinsve en los Oscar 2026
Renate Reinsve en los Oscar 2026 ı Foto: AP

El romanticismo se hizo presente con siluetas elegantes, colores dramáticos y elementos florares en la tela.

Rose Byrne

Rose Byrne en los Oscar 2026
Rose Byrne en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Jessie Buckley

Jessie Buckley en los Oscar 2026
Jessie Buckley en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Nicole Kidman

Nicole Kidman en los Oscar 2026
Nicole Kidman en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Teyana Taylor

Teyana Taylor en los Oscar 2026
Teyana Taylor en los Oscar 2026 ı Foto: REUTERS

Demi Moore

Demi Moore en los Oscar 2026
Demi Moore en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Ejae

Ejae en los Oscar 2026
Ejae en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Audrey Nuna

Audrey Nuna en los Oscar 2026
Audrey Nuna en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Reim Ami

Rei Ami en los Oscar
Rei Ami en los Oscar ı Foto: AP

Odessa A’zion

Odessa A'zion en los Oscar 2026
Odessa A'zion en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Isabela Merced

Isabela Merced en los Oscar 2026
Isabela Merced en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Kylie Jenner

Emma Stone

Emma Stone en los Oscar 2026
Emma Stone en los Oscar 2026 ı Foto: REUTERS

Florencia Martin

Florencia Martin en los Oscar 2026
Florencia Martin en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Ryan Destiny

Ryan Destiny en los Oscar 2026
Ryan Destiny en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Mckenna Grace

Elle Fanning

Elle Fanning en los Oscar 2026
Elle Fanning en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Inga Ibsdotter

Inga Ibsdotter Lilleaas en los Oscar 2026
Inga Ibsdotter Lilleaas en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Algo apreciado entre los fanáticos de la moda es cuando las celebridades masculinas evitan los esmoquins clásicos para optar por atuendos donde experimentan con siluetas y colores que salen de lo común.

Law Roach

Law Roach en los Oscar 2026
Law Roach en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Hudson Williams

Hudson Williams en los Oscar 2026
Hudson Williams en los Oscar 2026 ı Foto: REUTERS

En los desatinos, celebridades como Francine Maiser y Ellen Kuras optaron por esconder sus siluetas en vestimentas con poca estructura.

Ellen Kuras

Ellen Kuras en los Oscar 2026
Ellen Kuras en los Oscar 2026 ı Foto: AP

Francine Maiser

Francine Maisler en los premios Oscar 2026
Francine Maisler en los premios Oscar 2026 ı Foto: AP

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