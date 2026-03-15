Premios Oscar 2026: Así se vive la ceremonia minuto a minuto

Este domingo 15 de marzo llega la premiación más importante en la industria del cine a nivel internacional. Se trata de los premios Oscar 2026, que este año cuenta con la participación de grandes actores, directores y producciones que marcaron historia en el cine y el streaming.

Un año más, la expectativa aumenta en el público, desean saber quiénes se coronarán como los ganadores de las principales categorías de los premios Oscar. Entre las grandes apuestas, destacan las producciones Una Batalla Tras Otra, Hamnet y Pecadores.

También este año se cuenta con la representación de orgullo mexicano en la ceremonia ya que Frankenstein de Guillermo del Toro se encuentra nominada en nueve categorías. Muchos esperan poder ver al menos una victoria para la producción de Netflix.

Así se viven los Premios Oscar 2026

16:30 horas- Siguen llegando las celebridades a los Oscar 2026

En las horas posteriores a la inauguración de la alfombra roja, acudieron diversas celebridades del espectáculo u varios nominados como Emma Stone, Elle Fanning, Jessie Buckley y muchas más. Mira AQUÍ a los mejores y peores vestidos.

Emma Stone en los Oscar 2026 ı Foto: REUTERS

13:00 horas- Comienzan a desfilar las primeras celebridades en la alfombra roja de los premios Oscar.

Algunas estrellas se deciden por figuras atemporales y colores sobrios mientras que otros se han decantado por experimentar un poco más con las estructuras y los colores.

Renate Reinsve has arrived at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/trkwqc52bf — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

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