Sin duda Hamnet es una de las películas más comentadas de la temporada de premios 2026 y, con ocho nominaciones, ya figura como candidata a los Premios Oscar.

La cinta dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Oscar en 2021 por Nomadland, se ha posicionado como una de las favoritas del público por su conmovedora historia.

El filme es una adaptación de la novela homónima de Maggie O’Farrell y explora la vida privada de William Shakespeare y su familia, enfocándose en la figura de su hijo Hamnet y en el impacto que su muerte tuvo en la creación de la célebre tragedia Hamlet. Conoce de qué trata y dónde ver esta película.

Hamnet: ¿De qué trata y dónde ver la película nominada al Oscar 2026?

La película es un drama histórico que narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, una mujer peculiar con conocimientos de remedios naturales y una fuerte personalidad. La cinta se ambienta en Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra.

La trama se centra en su relación con el escritor y en cómo enfrentan juntos la pérdida de su hijo Hamnet, quien falleció a los once años.

Hamnet gana Mejor Película Dramática en los Globos de Oro 2026 ı Foto: AP

¿Dónde ver Hamnet?

Hamnet se estrenó en cines mexicanos el 22 de enero, sin embargo, debito al éxito en taquillas, aún puede verse en salas. La cinta se encuentra ubicada en Clasificación B y tiene una duración de 2 horas y 6 minutos.

Tras su paso por salas, se espera que llegue a plataformas de streaming como Peacock y posteriormente a Prime Video, siguiendo la estrategia de Universal Pictures, la distribuidora de la película.

Elenco de Hamnet, nominada al Oscar 2026

Las actrices y actores que dan vida a los personajes de Hamnet son:

Jessie Buckley como Agnes Shakespeare.

Paul Mescal como William Shakespeare.

Emily Watson como Mary Shakespeare.

Joe Alwyn como Bartholomew Hathaway.

Jacobi Jupe como Hamnet Shakespeare.

Olivia Lynes como Judith Shakespeare.

David Wilmot como John Shakespeare.

Bodhi Rae Breathnach como Susanna Shakespeare.

La película de la directora china Chloé Zhao ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Drama y a Mejor Actriz de Drama.

Tráiler de la película Hamnet

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Hamnet, cinta distribuida por Universal Pictures:

¿Cuántas nominaciones tiene Hamnet a los Premios Oscar 2026 y en qué categorías?

Hamnet está nominada en las siguientes categorías en la edición 98 de los Premios Oscar: