Hamnet, una bella exploración fílmica del dolor

ES CAUTIVADOR el delineado narrativo de las secuencias que cual consistentes pinceladas sobre un lienzo, extienden el dramatismo con el que la directora asiática Chloé Zhao, responsable de la multipremiada Nomandland (2020) que le valió convertirse en la segunda mujer ganadora del premio Oscar a Mejor Directora —tras el reconocimiento a Kathryn Bigelow por Zona de Miedo (2009)—, consigue potencializar para el cine la novela Hamnet, donde la escritora británica Maggie O’ Farrel especula sobre la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes para hablar de la tragedia, la pérdida, el luto y la resiliencia.

Las minuciosas descripciones de los escenarios, arrancadas de la obra original en papel para la pantalla se materializan como seductoras postales impresionistas, cuyos matices de colores vivos se escurren en comunión con el intenso y profundo desarrollo emocional de los personajes, haciendo eco de su percepción, para a partir de ahí explorar los vínculos entre la relación de las vicisitudes de la vida, las creencias y los procesos creativos del arte, que al detonar se convierten en amarga, pero liberadora catarsis.

El Tip: La cinta Hamnet tiene ocho nominaciones a los Premios Oscar 2026, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.

Con la cámara colándose entre reflejos de luz de las velas, el relato se encamina hacia las regiones teatrales de la época isabelina que hasta su último tercio son más un telón de fondo, pero terminan siendo el entorno natural para la redención que entre el público y al filo del proscenio emerge durante la puesta en escena que plantea la trama, para completar la reinterpretación de aquello que en relación a uno de sus hijos llevó al “Bardo inglés” a escribir la célebre obra Hamlet, dándole así un nuevo y conmovedor significado.

Por supuesto el bastión de toda la propuesta es la irlandesa Jessie Bucley —Ellas hablan (2022)—, quien, en su papel de madre y esposa sumergida en el dolor, evita los tramposos aspavientos, implosiona en los momentos indicados e hilvana una actuación orgánica de intensidad enfocada. Sin duda, Hamnet, producción británica de la también creadora de Eternals (2021), justifica, y con creces, el ser en este momento una de las grandes protagonistas de la temporada de premios, entre los cuales ya ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Drama y a Mejor Actriz de Drama, veremos que más deja la cosecha de las fiestas fílmicas. Por lo pronto, es de lo mejor que se puede encontrar en la cartelera.