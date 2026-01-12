Una batalla tras otra arrasa y Hamnet da la sorpresa

La directora Chloé Zhao (al centro), con el elenco de la película Hamnet, la noche de ayer en el histórico Beverly Hilton de Los Ángeles.

El glamour volvió al histórico Beverly Hilton de Los Ángeles, Estados Unidos, donde ayer se celebró la edición 83 de los Globos de Oro. Una velada en la que la ganadora fue Una batalla tras otra, que se impuso con cuatro premios: Mejor Película de Comedia o Musical, Dirección, Guion y Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor. Consolidó a Paul Thomas Anderson como uno de los autores más celebrados de la temporada. Mientras que Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, dio la sorpresa al alzarse con el reconocimiento a Mejor Película de Drama.

La cineasta china ya había sido galardonada con un Globo de oro en 2021 por la cinta Nomadland, convirtiéndola en la primera mujer asiática en ganar en esta categoría y la segunda mujer en la historia de los premios (después de Barbra Streisand en 1984).

28 galardones se entregaron durante la noche de ayer

Al recibir la estatuilla expresó: “Lo más importante de ser artista es aprender a ser lo suficientemente vulnerable como para permitir que nos vean por lo que somos, lo que deberíamos ser, y entregarnos plenamente al mundo, incluso a las partes de nosotros de las que nos avergonzamos, que nos dan miedo, que son imperfectas…”. Un discurso que los presentes siguieron de cerca y aplaudieron.

La película ganadora es un drama histórico que explora el amor y la pérdida a través de la historia de Agnes (esposa de Shakespeare) y su familia, centrándose en el dolor tras la muerte de su hijo Hamnet.

Por su parte, Pecadores, mencionada durante toda la semana como favorita de crítica y taquilla, terminó llevándose reconocimientos técnicos, incluido el Globo de Oro a la Excelencia Cinematográfica tras superar los 339 millones de dólares en recaudación global, prueba de su impacto comercial. Su triunfo ante Avatar: fuego y cenizas, fue notable en la velada.

Otro que dio la sorpresa fue Timothée Chalamet, quien ganó su primer Globo de Oro por su actuación en el filme Marty Supreme. Un hecho todavía más relevante porque se enfrentó a grandes como Leonardo DiCaprio y George Clooney.

En televisión, Adolescencia fue la serie más premiada, imponiéndose en categorías que habitualmente dominan producciones de gran presupuesto. Entre sus victorias destacó Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Serie Limitada, donde la competencia fue especialmente cerrada debido a la presencia de éxitos internacionales de plataformas de streaming.

La producción aborda la historia de un joven que es recluido. El drama indaga en el bullying y los llamados incels.

AMÉRICA LATINA Y K-POP. La nota latinoamericana de la noche la puso Brasil, que celebró el triunfo de El agente secreto como Mejor Película en Lengua No Inglesa y Mejor Actor en una Película de Drama, tras imponerse sobre producciones francesas, alemanas y surcoreanas que llegaban con fuerte respaldo crítico.

Su protagonista, Wagner Moura, visiblemente emocionado, agradeció en su discurso señalando: “Pensé que no tenía ninguna posibilidad esta noche; competíamos con gigantes del cine. Este premio va para Brasil, poniendo en alto nuestra cultura”, lo que arrancó una ovación entre los presentes.

México también estuvo representado, aunque sin premios. Guillermo del Toro estuvo nominado con Frankenstein, que finalmente no obtuvo ninguna estatuilla, y Diego Luna compitió en la categoría de Mejor Actor en Drama, donde el galardón fue para el veterano noruego protagonista de El pozo, quien celebraba además su cumpleaños sobre el escenario. Al recibir el premio, Stellan Skarsgård, de 74 años, dijo: “Creí que era demasiado viejo para competir y que nunca volvería a estar nominado”, arrancando aplausos y risas cómplices.

Otro de los momentos más comentados fue el triunfo del fenómeno del K-pop, cuando K-Pop Demon Hunters ganó como Mejor Película Animada y, además, el premio a Mejor Canción Original. La película, distribuida por Netflix, se convirtió semanas antes en el título animado más visto en la historia de la plataforma, con más de 35 millones de views; además de levantar las estatuillas, por encima de marcas que habían sido premiadas durante años como Pixar y Disney.

Durante su discurso, la cantante Ejae resumió la filosofía del proyecto diciendo: “Durante mucho tiempo me dijeron que no, pero aprendí que decir no no significa dejar de soñar”. Sus palabras se viralizaron en cuestión de minutos.

La gala estuvo marcada también por discursos emotivos en defensa de la diversidad. La actriz Teyana Taylor, ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, rompió en llanto ante el micrófono: “A todas las mujeres negras, especialmente a las niñas: ustedes pueden estar donde quieran. No esperen permiso para perseguir sus sueños”. Su mensaje fue uno de los más replicados de la noche.

El componente mediático se potenció con las apariciones de Pamela Anderson y Miley Cyrus, así como por la irrupción de Julia Roberts, quien tuvo una gran ovación de pie mientras presentaba la categoría de Mejor Película de Comedia o Musical.

En paralelo, redes sociales registraron picos de conversación en torno a Ariana Grande, Chalamet y Diego Luna, reflejando el cruce entre industria, fanatismo juvenil y presencia latinoamericana.

En esta edición también se inauguró una nueva categoría, la de Mejor Podcast. La ganadora de este primer galardón fue la actriz Amy Poehler por su programa Good Hang with Amy Poehler, el cual se centra en conversaciones profundas con invitados de diversos ámbitos.

La ceremonia se despidió con la sensación de que Hollywood atraviesa una transición: menos centrado en los viejos estudios, más dominado por plataformas de streaming, por la música digital y por audiencias que reconfiguran lo que significa éxito. Entre cifras récord, discursos poderosos y nuevas geografías culturales, la noche dejó claro que el entretenimiento ya no es un territorio exclusivo, sino un mapa expandido donde Latinoamérica, Corea del Sur y otros países ya no son observadores, sino protagonistas.

