La fiebre por el K‑Pop sigue creciendo en Latinoamérica y, este 2026, Stray Kids regresa con una propuesta única que promete marcar un antes y un después en la experiencia de sus conciertos. Se trata de STRAYCITY, un espectáculo tipo festival en el que el grupo surcoreano lo dejará todo en el escenario y suma la participación de artistas locales en cada ciudad que visita.

Con esta gira, Stray Kids busca conectar más de cerca con sus seguidores y al mismo tiempo darle visibilidad a nuevos talentos. No te pierdas del concierto de uno los fenómenos musicales más influyentes de la actualidad y descubre cómo comprar boletos y quiénes son los artistas invitados en la Ciudad de México.

Stray Kids en México 2026: Fechas, preventa y venta de boletos, artistas invitados...

Stray Kids recorrerá Latinoamérica este año y la última parada del STRAYCITY será en la Ciudad de México, donde el grupo ofrecerá un show espectacular el 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Alrededor de unas 65 mil personas podrán corear y bailar con los mayores éxitos de la banda surcoreana.

Stray Kids ı Foto: IG: @realstraykids

La presentación contará con invitados especiales seleccionados por la agrupación. En México NEXZ, grupo masculino surcoreano-japonés; Andrés Obregón, cantante de pop; y RENÉE, cantante conocida por la canción viral “Nunca Tristes”, se suman para aportar diversidad musical a la velada.

Boletos para el show de Stray Kids en México

Los boletos para el STRAYCITY de Stray Kids estarán disponibles a partir del 29 de mayo a las 2:00 pm a través de Ticketmaster. No habrá preventa.

Además, la empresa anunció que se ofrecerá la opción de meses sin intereses con Citibanamex en compras superiores a 3 mil pesos, lo que facilitará el acceso a los fans que esperan con ansias este evento.

El mapa del recinto y los precios oficiales de las entradas se publicarán el 27 de mayo.

⚡️STRAYCITY MEXICO CITY⚡️Prepárate para una noche especial con Stray Kids, NEXZ, Andrés Obregón y RENEE el 25 de Septiembre en el Estadio GNP Seguros. Boletos a la venta a partir del 29 de Mayo a las 2:00 p.m.



El mapa y los precios estarán disponibles el 27 de Mayo. pic.twitter.com/dZmmHycJxX — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 22, 2026

¿En qué ciudades de América Latina el STRAYCITY tiene fechas programadas?

La gira latinoamericana STRAYCITY de Stray Kids incluye tres ciudades: