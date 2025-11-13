Nominaciones a Latin Grammy, madurez de Renee

Con la publicación de su disco R, la cantante y compositora mexicana Renee recibió sus primeras dos nominaciones a los Latin Grammy. La artista espera ser premiada hoy, pero el sólo hecho de aspirar a estos importantes galardones es una puerta para “tener una visión más madura de mí y mi música”, compartió a La Razón.

“Me encanta estar nominada a Pop Rock, porque nunca he sido catalogada en este género —dice entre risas—. No soy la misma persona con la que hoy hablas a la que estaba en su cuarto escribiendo letras a sus 20 años. Tomaré esta nominación para seguir creciendo dentro de la música”, compartió la artista.

Su disco R está nominado a la categoría Mejor Álbum Pop/Rock, mientras que la canción “La Torre” aspira al gramófono a Mejor Canción de Rock. Sin embargo, lo más importante para la cantante es que el material discográfico y el tema en cuestión acompañen a la gente.

1 millón 300 mil escuchas tiene la intérprete en plataformas digitales

“Actualmente la gente no quiere sentir, no quiere tocar el corazón. Entonces, espero hacerlos sentir todo eso con mi música, con la canción y con el disco completo. Más allá de la nominación, aspiro a que mi música sirva como refugio para las personas que buscan ser escuchadas y que puedan seguir adelante”, declaró convencida y emocionada Renee.

Aseguró además que, si bien la nominación es importante y algo inesperado en su corta carrera, la vida continúa, por lo que ya planea su próximo material de estudio, en el cual espera plasmar su identidad musical.

“Pienso que después de la gala definitivamente voy a hacer más música, de hecho, ya tenemos la idea esencial del disco. También en ese tiempo voy a buscar y encontrar mi esencia, porque considero que he sido tan versátil a lo largo de los años, que no he podido entrar a alguna. Me gustaría que en un futuro pueda encontrar mi brillo y hacerlo mi sello característico”, indicó la intérprete de 30 años.

La gala de los Latin Grammy 2025 se llevará a cabo hoy en el MGM Grand Garden de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos.