La fiebre del K-Pop se prepara para conquistar la pantalla grande en México. La banda surcoreana Stray Kids anunció el lanzamiento de su primera película de concierto y documental titulada The dominATE Experience.

La noticia ha generado gran interés entre los amantes de este tipo de música. Si no quieres perderte de esta experiencia que promete ser única, descubre cuál es su fecha de estreno en cines del país, cómo comprar los boletos y cuáles serían los precios de este evento.

Stray Kids The dominATE Experience: Fecha de estreno en México, boletos y precios

El largometraje de Stray Kids se proyectará el 5 de febrero en las principales cadenas de cine del país, incluyendo Cinépolis y Cinemex, aunque aún no se ha confirmado si todas las sucursales participarán en la distribución. Lo que sí es seguro es que The dominATE Experience tendrá alcance nacional, pues habrá funciones programadas en distintas ciudades.

La preventa de boletos de Cinemex está programa para el viernes 9 de febrero. En Cinépolis se espera que inicie en las próximas semanas, por lo que la emoción va en aumento entre los fanáticos mexicanos, quienes han demostrado un fervor especial por Stray Kids en cada visita del grupo al país azteca.

Todavía no se han dado a conocer los precios oficiales de las entradas, aunque se calcula que estarán en un rango aproximado de 180 a 400 pesos, según el tipo de sala y el formato de proyección que seleccione cada usuario.

¿De qué trata The dominATE Experience de Stray Kids?

The dominATE Experience no sólo se estrenará en México, sino también en otros países de Latinoamérica y Asia. La película de Stray Kids se suma a la tendencia de producciones cinematográficas de bandas de K-Pop, como BTS y BLACKPINK, que han llevado sus giras a la pantalla grande con gran éxito de taquilla.

El documental-concierto de la banda incluirá interpretaciones de algunos de los mayores éxitos de Stray Kids, además de entrevistas y momentos íntimos que muestran la dinámica que existe entre los ocho integrantes.

Si eres fan, The dominATE Experience será una oportunidad única de ver a tus ídolos en un formato distinto, con calidad de sonido y proyección que sólo el cine puede ofrecer, de modo que te sentirás como si estuvieras en un concierto en vivo. Además, podrás conectar con otros fans del K-Pop y hacer amistades.

Si aún no has visto el tráiler de la película de Stray Kids que se podrá ver en México, te compartimos el teaser a continuación: