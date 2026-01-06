Gira mundial de BTS, ¿El grupo del k-pop vendrá a México en 2026 tras su comeback?

BTS está de regreso. Los integrantes de la banda de k-pop dieron a conocer los primeros detalles sobre su regreso musical ahora que cada uno de ellos quedaron libres de sus respectivos servicios militares que llevó al grupo a entrar en un hiatus.

Fue el 1 de julio del 2025 que los siete miembros de BTS anunciaron de manera conjunta la llegada de su nuevo álbum y una gira mundial, todo a través de la plataforma conocida como Weverse.

BTS anuncia fecha de regreso tras pausa de casi cuatro años ı Foto: AP

¿BTS vendrá a México?

Se sabe que la banda llevará a cabo una gira mundial que dará inicio en el año 2026. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la banda vaya a visitar México pronto, aunque sí hay posibilidad de que la banda visite territorio mexicano.

En un comunicado dijeron que “están muy entusiasmados por visitar a sus fans de todo el mundo”, con lo que dieron a entender que su gira para este año será una de las más grandes que han tenido.

¿Qué se sabe del nuevo álbum?

No se ha revelado el título del próximo disco de BTS, aunque la expectativa sigue creciendo. Además, se sabe que la pre orden del álbum estará disponible a partir del 15 de enero a las 20:00 horas a través de la plataformas de Weverse.

El disco verá la luz el 20 de marzo, información que ya comenzó a circular a través de un mensaje enviado a un grupo selecto de seguidores. Hay que mencionar que debido a la diferencia de horarios, el nuevo lanzamiento de BTS podrá escucharse en territorio mexicano desde el 19 de marzo a las 10:00 PM, adelantándose al estreno global.

El anuncio ha encendido la conversación en redes sociales y ha reforzado la emoción por una nueva etapa musical del grupo, que promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año y será el momento donde la banda retomará su papel en la industria.