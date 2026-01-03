BTS anuncia fecha de regreso tras pausa de casi cuatro años

Van a iluminar 2026 como una dinamita: el regreso del grupo de K-pop BTS tiene fecha oficial.

Según una nota compartida en redes sociales por la empresa de entretenimiento BigHit Music, el mega popular grupo regresará el próximo 20 de marzo.

Eso tras una pausa de casi cuatro años, ya que los siete miembros de BTS —RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope— completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

“Confirmado el regreso del 20 de marzo”, escribió BigHit Music en X, antes llamado Twitter.

El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado de sus funciones como agente de servicios sociales, una alternativa a servir en el ejército que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Eso fue en junio de 2025.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y j-hope, sirvieron en el ejército.

BTS diversificó sus contrataciones, lo que dio tiempo suficiente para que sus miembros se centraran en proyectos en solitario mientras el grupo estaba en pausa temporal.

El verano pasado, el grupo de K-pop adelantó que habría una gira mundial y anunció que un nuevo álbum se lanzaría en la primavera de 2026. En ese momento, dijeron que comenzarían a trabajar en el proyecto en julio de 2025.

“Como será un álbum grupal, reflejará los pensamientos e ideas de cada miembro”, dijeron en un comunicado. “Estamos abordando el álbum con la misma mentalidad que teníamos cuando empezamos”, añadieron.

El álbum de 2026 de BTS será el primero desde la antología de 2022, Proof, su álbum recopilatorio japonés de 2021 BTS, the Best y su último álbum de estudio, Be, que fue lanzado en 2020.