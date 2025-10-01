Después de que finalmente los miembros de BTS terminaran el servicio militar obligatorio, la banda ya confirmó que en la primavera de 2026 regresarán con un nuevo álbum como grupo y, lo más emocionante, con una gira mundial. Las Armys se preguntan: ¿incluirán a México en su recorrido? Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

BTS gira mundial 2026, ¿viene a México?

El informe de Hyundai Motor Securities publicado el 30 se septiembre, encendió la euforia entre las fans de BTS. En el documento se proyecta que la gira de la agrupación surcoreana dará inicio en mayo de 2026 y se extenderá hasta diciembre del mismo año.

Además, según dicha información, se calcula que más de 4 millones de personas asistirán a los conciertos, con un promedio de alrededor de 60 mil espectadores por presentación. Estos datos confirmaron para las ARMY que la gira mundial será todo lo que habían esperado, siendo el proyecto más ambicioso de la agrupación BTS hasta la fecha.

El mismo reporte indica que BTS volverá a los escenarios como grupo mediante esta gira mundial. El tour estaría integrado de 65 conciertos en diferentes partes del mundo que iniciarían en mayo de 2026 y terminarían en diciembre.

¿Es oficial la gira de BTS?

El regreso de BTS ya ha sido confirmado por los propios integrantes, sin embargo, lo compartido por Hyundai Motor Securities forma parte de un análisis financiero y no representa un anuncio oficial por parte de HYBE.

Esto quiere decir que la información no puede considerarse definitiva, pues aún no se han revelado fechas ni los países que podrían formar parte de la gira. A pesar de ello, el nivel de detalle presentado en la proyección de la firma financiera fue suficiente para reavivar la ilusión entre el ARMY a nivel mundial.

¿BTS viene a México?

Aunque Hyundai no menciona lugares específicos del tour de BTS, las fans mexicanas tienen motivos para ilusionarse con la información. En giras anteriores, BTS consideró a México como una parada importante dentro de su recorrido por Latinoamérica y, tomando en cuenta que buscan estadios con aforo mayor a 60 mil personas, según la proyección financiera, la Ciudad de México podría ser un escenario ideal para recibir al grupo surcoreano.

Mientras tanto, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales oficiales de la agrupación para no perderte ningún detalle sobre la gira mundial de 2026.