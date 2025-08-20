Cajita Feliz de BTS: Fecha y precio de llegada a McDonald’s para todas las Army

Esta es la cajita feliz de BTS en McDonalds

La fiebre por BTS evoluciona: ahora no solo es música, también coleccionables. McDonald’s lanza una edición especial de la Cajita Feliz con TinyTAN, los encantadores personajes animados de BTS. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para prepararte y que tu emoción ARMY tenga uno de los mejores días.

¿Cuándo llega a México?

¡Marquen el calendario, ARMY! La Cajita Feliz de BTS llegará a México el 3 de septiembre de 2025, como parte de un lanzamiento global que también incluye países de América Latina como Argentina, Perú, Ecuador y Nicaragua. Se trata de una edición limitada, disponible hasta agotar existencias.

¿Qué incluye esta edición especial?

Más que una comida: es una experiencia. Esta Cajita Feliz llega con:

El menú clásico: ya sea desayuno (como hot cakes, McMuffin con huevo, mini yogur y bebida) o comida (hamburguesa o McNuggets, papas o yogurt, y jugo o agua).

Una de las 7 figuras coleccionables TinyTAN, una por cada integrante de BTS: RM, Jin, SUGA, j-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Se lanzarán en dos versiones:

Edición Retro (Throwback), con atuendos de la primera colaboración con McDonald’s.

(Throwback), con atuendos de la primera colaboración con McDonald’s. Edición Encore, con nuevos diseños disponibles desde el 23 de septiembre.

¿Cuánto costará?

El precio exacto aún no está confirmado, pero diversas fuentes estiman el rango:

109 pesos , como precio general de la Cajita Feliz en México.

Entre 109 y 119 pesos , precio estimado en otras cadenas informativas.

Entre 99 y 129 pesos , según proyecciones basadas en colaboraciones anteriores.

Algunas estimaciones más altas apuntan a un rango entre 125 y 145 pesos, incluso hasta 150 pesos, en ubicaciones premium o entregas a domicilio.

En resumen, el precio estimado está entre 109 y 145 pesos, dependiendo del lugar de compra y edición especial.

📢✨ Aclaramos que aún no conocemos el formato (contenido y empaque) que manejará la colab de TinyTAN x McDonald’s 🍔💜, pero basándonos en la de BT21, estos fueron los precios en pesos colombianos 🇨🇴:



🍟🐰 2 juguetes BT21 + 20 nuggets: $63.900

🍟🐻 1 juguete BT21 + 10 nuggets:… pic.twitter.com/THwVAfzok2 — BTS ARMY Bogotá 💜 (@ARMYBogotaCol) August 19, 2025

¿Por qué es tan esperada?

TinyTAN se ha convertido en una marca adorada del universo BTS. Estas versiones animadas expresan de manera única la personalidad de cada miembro y transmiten energía positiva.

La conexión entre BTS y McDonald’s ya demostró ser explosiva en 2021 con el “BTS Meal”, que se agotó en cuestión de horas.

La expectativa para esta edición es igual o mayor. La inclusión de figuras coleccionables dentro de un producto cotidiano como la Cajita Feliz convierte el lanzamiento en una mezcla de nostalgia, fandom y cultura pop.

Si eres parte del ARMY, prepárate para un auténtico día de fiesta. Deseo coleccionar sin morir en el intento: ¡prepárate para correr (o hacer fila digital)!