Modernizan Tratado de Libre Comercio con la UE

Con la firma del Tratado de Libre Comercio modernizado entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el comercio bilateral para los próximos cinco años tendría un crecimiento cercano al 35 por ciento, mientras que las exportaciones mexicanas rondarían entre un 25 hasta 40 por ciento, estimó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

En el marco de la Cumbre México-Unión Europea y la visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, está prevista la firma del TLCUEM el próximo 22 de mayo, lo cual representa, de acuerdo con la Comce, una oportunidad idónea para fortalecer esta relación económica y estratégica del país, además, se amplía la certidumbre, así como el impulso a la diversificación y mayor accesibilidad a mercados, puntos clave ante la exigencia del actual entorno global.

4.8 Por ciento aumentaron las exportaciones a la UE en 2025

“La actualización del acuerdo elimina restricciones en sectores como agroalimentos, servicios y compras públicas, e incorpora disposiciones sobre comercio digital, protección de datos, inversión y desarrollo sostenible. Además de la reducción arancelaria, el nuevo tratado busca consolidar un marco regulatorio común”, detalló en un comunicado Sergio Contreras Pérez, presidente del Comce.

Agregó que entre las modificacones más importantes del TLCUEM está su nueva estructura, ya que el componente comercial tendrá una implementación más ágil mediante la aprobación del Parlamento Europeo, lo que se traduce en mayor reducción en procesos de ratificación.

Derivado de esta implementación, se prospecta que los resultados de la modernización del tratado sean materializables en el corto plazo, con resultados visibles entre finales de este año.

Contreras Pérez detalló que el mercado de la Unión Europea y el de México representan en su conjunto 582 millones de personas, que suman un Poducto Interno Bruto (PIB) de 25.1 billones de dólares.

“Desde la entrada en vigor del acuerdo (vigente desde el año 2000), el intercambio de bienes ha crecido más de 300 por ciento. En 2025, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea alcanzaron 27 mil 658 millones de dólares”, detalló.