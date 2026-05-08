“Frente a cambios geopolíticos, México apuesta por sus alianzas”

Con motivo de la misión comercial que México mantiene en Canadá, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, aseguró que la mejor forma afrontar los actuales avances geopolíticos y tecnológicos a escala global, es reforzar los lazos comerciales no sólo con instituciones, sino también con países con visiones económicas similares.

“Sabemos que el mundo está cambiando muy rápidamente en muchos sentidos: geopolíticamente, tecnológicamente y en la manera en que funciona la economía mundial. Por eso necesitamos estar cerca de amigos, de instituciones, de países que tengan valores similares, instituciones económicas semejantes y acuerdos de libre comercio”, dijo el titular de la dependencia.

El Dato: Empresas mexicanas visitaron la planta de baterías de litio de Electrovaya, junto a representantes del gobierno de Puebla, para evaluar oportunidades de inversión.

Añadió que existe una amplia experiencia comercial tanto con Canadá como con empresas canadienses, puesto que “tenemos muchos inversionistas canadienses en nuestro país”, sin embargo, señaló la necesidad de la perseverancia y nuevas inversiones, para aperturas nuevas oportunidades para las empresas involucradas.

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Como parte de esta comitiva, que calificó como “la mayor visita de empresas mexicanas a Canadá en este siglo”, estuvieron integradas más de 244 empresas nacionales, con las que se mantendrán cerca de mil reuniones de negocios B2B (acercamiento de negocios entre empresas compradoras y proveedores), desde ayer hasta este viernes.

El secretario de Economía destacó la compañía en esta misión comercial de José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, “que presenta un consejo muy importante en México, como ustedes saben, de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

31 Años contabilizan México y Canadá de libre comercio

También resaltó la presencia de compañías del sector de electro movilidad y agroindustrias, así como empresas manufactureras y de manufactura avanzada; de igual forma, fondos de inversión, instituciones educativas y de universidades de México y el Tecnológico de México, “que forma al 40% de los ingenieros de nuestro país”.

Calificó este acercamiento no como un evento sino un proceso que inicia, tanto de parte de México como de Canadá, y aprovechó para agradecer a las compañías presentes de ambos países, “muchas gracias también a los estados presentes hoy. A los inversionistas, los fondos y los bancos”.

Por su parte, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, agradeció el interés por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, cuyo trabajo y diálogo a fortalecido la alianza bilateral, “la relación entre Canadá y México está unida, como dije, por valores comunes y por ambiciones económicas que han generado una prosperidad muy considerable para nuestros dos países durante décadas”.

Señaló que México es uno de los principales socios de Canadá, con la plusvalía de contabilizar más de 80 años de relaciones diplomáticas favorables, lo que concreta “una de las relaciones comerciales y de inversión más sólidas del mundo”, apuntó.

Ante la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), LeBlanc apuntó que hay trabajo activo tanto con socios mexicanos como estadounidenses, lo que brinda “enormes oportunidades”, puesto que, además de reafirmar los beneficios de los países implicados en este acuerdo trilateral, también se fortalecen sus bases y, coincidiendo con el secretario Marcelo Ebrard, se consolida la respuesta ante los próximos desafíos globales, “podemos convertir a América del Norte en la región más competitiva, dinámica y resiliente del mundo”.

RESULTADOS. Producto de esta misión comercial de empresas mexicanas, fue acordado ayer en la visita inicial a Toronto, el incremento comercial y las inversiones bilaterales, como producto del Plan de Acción México-Canadá, acordado entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney en 2025.

Para este día, cuya sede para encuentros será la ciudad de Motreal, están previsto que se concreten el resto de las mil citas de negocios programas, entre compañías mexicanas con canadienses.

Sumado a los encuentros formales, el secretario Marceo Ebrard y el ministro LeBlanc tuvieron una reunión de trabajo con directivos de Scotiabank, para, a continuación, sostener un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas como Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, Sagard, Stingray y TC Energy.

Compañías

Algunas empresas de las 244 que tuvieron presencia en la misión.

Grupo Medesa

Cancaco Servytur Durango

Clavos

Nacionales

Consejo

Coordinador Empresarial

Grupo Mexicano

Universidad Aztlán

Pizca de

mi campo

Agropalm

Looki Chiloos

CanCham Mx

Temisa México

Colorantes Mariposa

Tuny

La Moderna

Casa de Bolsa Banorte