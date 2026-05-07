Alerta APR sobre aumento de importaciones de PET y su impacto en la industria del reciclaje.

El presidente y CEO de la Asociación de Recicladores de Plástico (APR, por sus siglas en inglés), Steve Alexander, compareció ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para advertir sobre el impacto que está teniendo el aumento de las importaciones de PET a bajo precio en la industria estadounidense del reciclaje.

La audiencia se realizó en el marco de las investigaciones de la Sección 301 sobre exceso de capacidad estructural y sobreoferta extranjera. Durante su intervención, Alexander aseguró que el ingreso masivo de PET importado está provocando cierres de plantas, pérdida de empleos y un deterioro de la infraestructura nacional de reciclaje.

“En los últimos 15 meses, siete instalaciones de reciclaje de PET en Estados Unidos han cerrado, lo que representa una pérdida cercana al 25% de la capacidad nacional de reciclaje”, afirmó Alexander. “Cerraron no por ineficiencia, sino porque el mercado estaba distorsionado por una ola de importaciones a bajo precio que estas instalaciones no pudieron soportar”.

Según la APR, los recicladores estadounidenses enfrentan una presión creciente por el aumento acelerado de importaciones provenientes de Indonesia, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, India y China.

La asociación presentó datos ante el USTR que muestran incrementos significativos en los volúmenes de importación acompañados de fuertes caídas de precios. De acuerdo con el expediente presentado, las importaciones desde India crecieron más de 1,200% entre 2021 y 2025, mientras que los precios cayeron más de 60%. En el mismo periodo, las importaciones desde Indonesia aumentaron más de 1,125% y las de Tailandia más de 2,278%.

Alexander también señaló que la sobrecapacidad global de producción de plástico virgen impulsada por China continúa presionando a la baja los precios del plástico reciclado a nivel mundial. “Cuando las importaciones ingresan al mercado a precios predatorios, los recicladores nacionales no pueden competir en condiciones justas, sin importar qué tan eficientes sean”, sostuvo.

Por lo anterior, la APR pidió al USTR adoptar medidas bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio para atender el exceso de oferta de PET importado y proteger la competitividad de los recicladores estadounidenses. Asimismo, la organización solicitó que México y Canadá queden excluidos de cualquier posible medida comercial, argumentando la importancia de las cadenas de suministro integradas en América del Norte.

“La industria estadounidense del reciclaje de PET ha llegado a un punto crítico. Sin una intervención oportuna, continuarán los cierres de plantas, la pérdida de empleos y la reducción permanente de la capacidad nacional de reciclaje”, concluyó Alexander.

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JVR