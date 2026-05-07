Banxico disminuye 25 puntos base la tasa de interés y la deja en 6.50%

El Banco de México (Banxico) informó este jueves 7 de mayo que decidió disminuir 25 puntos base la tasa de interés para dejarla en 6.50 por ciento.
En marzo pasado, la Junta de Gobierno de Banxico redujo la tasa de interés interbancaria en 25 puntos base y la ubicó en 6.75 por ciento, la decisión fue por mayoría y no de manera unánime.
El Banxico destacó en ese momento que continuó con el ciclo de recortes “en congruencia” con el actual panorama inflacionario y consideró que conforme las condiciones macroeconómicas y financieras lo ameriten, “valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.
Este es el precio del dólar HOY jueves 7 de mayo de 2026
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FGR