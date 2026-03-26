Banxico baja tasa de interés; la deja en 6.75%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó la tasa de interés interbancaria en 25 punto base y la ubicó en 6.75 por ciento.

La decisión no fue de manera unánime de parte de la Junta de Gobierno y Banco de México señaló que “juzgó apropiado” continuar con el ciclo de recortes “en congruencia” con el actual panorama inflacionario.

A favor del recorte votaron Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo; mientras que los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath destacaron que era necesario mantener la tasa a un nivel de 7.00 por ciento.

“Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas”, indicó.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.75% con efectos a partir del 27 de marzo de 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/JKJnzGfjcB pic.twitter.com/YOZMlV9lCm — Banco de México (@Banxico) March 26, 2026

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FGR