Política monetaria

Banxico baja tasa de interés; la deja en 6.75%

Junta de Gobierno del Banco de México decidió bajar en 25 puntos base la tasa de referencia y la dejó en 6.75 por ciento, se anunció este jueves

Anuncio de tasa de interés de este jueves.
Anuncio de tasa de interés de este jueves. Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Por:
Cuahutli R. Badillo

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó la tasa de interés interbancaria en 25 punto base y la ubicó en 6.75 por ciento.

La decisión no fue de manera unánime de parte de la Junta de Gobierno y Banco de México señaló que “juzgó apropiado” continuar con el ciclo de recortes “en congruencia” con el actual panorama inflacionario.

A favor del recorte votaron Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo; mientras que los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath destacaron que era necesario mantener la tasa a un nivel de 7.00 por ciento.

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“Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas”, indicó.

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FGR

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