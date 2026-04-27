Flor Vigna y Luciano Castro: Así fue su historia y separación

Así fue la historia de amor y separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna es una cantante y bailarina argentina que recientemente conquistó a México gracias a su personalidad al llegar al país para enfrentarse a Alana Flores en Supernova Génesis 2026.

Aunque era poco conocida en México, Flor Vigna cuenta con una amplia carrera en el espectáculo argentino y también ha protagonizado algunas polémicas, como la de su relación con el actor Luciano Castro; su separación fue bastante escandalosa.

Flor Vigna en Supernova Génesis 2026 ı Foto: Supernova

La historia y separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Fue a inicios de octubre del año 2021 que se dio a conocer ante el público el romance que existía entre la artista y el histrión, después de que fueron vistos darse besos en un gimnasio de la zona norte de Buenos Aires.

Se sabe que la pareja se conoció entrenando y aunque ocultaron la relación por dos meses, terminaron por hacerla pública posteriormente. Sobre ello, Vigna habló de manera abierta en el pasado.

“Lo conocí haciendo glúteo. Íbamos a trabajar en una serie juntos, al final me tuve que bajar por mi música [...] Empezamos a hablar de eso, después merendamos y no nos separamos mucho”, comentó.

La separación de la pareja fue confirmada en febrero de 2024, después de dos años y medio en romance. Aunque mantuvieron los detalles en privado inicialmente, trascendió que fue una ruptura definitiva y dolorosa para Vigna.

Pero el drama no terminó ahí, pues tiempo después de la ruptura, Flor habló sobre lo ocurrido en diversos programas argentinos. “Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, confesó.

Siguió: “Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía… ¡Devolveme la plata!”, exigió entre risas y ante el público cuando se encontraba en un evento de un estilista.

“Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada”, reflexionó sobre la diferencia de edad entre ambos y las consecuencias de salir con un hombre mayor.

En otro momento, Flor Vigna aseguró que “vivió un recontra infierno” con Luciano Castro, lo que deja ver que no todo es como nos lo imaginamos por las redes sociales.