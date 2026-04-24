¿Cuánto gana Flor Vigna por pelea en Supernova Génesis 2026?

Será de las mejores pagadas en ambas ediciones de Supernova

El debut de Flor Vigna en el ring de Supernova Génesis 2026 no solo es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de Argentina y México, sino también uno de los movimientos financieros más elevados de la cartelera.

La cantante y bailarina llega a la Ciudad de México este 26 de abril bajo un esquema de remuneración que refleja su estatus de superestrella internacional.

De acuerdo con estimaciones y el flujo mediático que rodea al evento, los participantes destacados perciben un pago base que oscila entre los 5,000 y 10,000 dólares.

Será una de las peleas más lucrativas de la noche ı Foto: Redes sociales

Debido a su enorme popularidad y a los millones de seguidores que arrastra desde Sudamérica, se espera que Vigna se sitúe en el escalón más alto de esta escala.

El pago base para los participantes se estima en un rango que va de los 89,000 a los 179,000 pesos mexicanos.

Sin embargo, al sumar los ingresos por patrocinios de marcas personales y los acuerdos comerciales integrados en su vestimenta de combate, la cifra total podría superar los 12,000 dólares, rebasando así los 215,000 pesos mexicanos.

Una de las particularidades de este tipo de contratos en el boxeo de creadores es que el pago es fijo por la participación y el impacto mediático.

A diferencia del boxeo profesional donde los bonos por victoria son la norma, en Supernova Génesis 2026 la ganancia de Flor Vigna está garantizada desde el momento en que sube al cuadrilátero, sin importar si sale con el brazo en alto o no.

La inclusión de Flor Vigna es estratégica para los organizadores, ya que su pelea es considerada una de las más atractivas económicamente.

Su capacidad para atraer audiencia argentina a la transmisión de Netflix justifica que su contrato sea uno de los más robustos de la noche, compitiendo directamente con los ingresos de figuras locales como Alana Flores.

¿A qué hora es la pelea de Alana contra Flor Vigna?

La pelea principal entre Alana Flores y Flor Vigna se realizará este domingo 26 de abril de 2026. La cita es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El escenario de este encuentro será la Arena Ciudad de México. Este moderno recinto tiene una capacidad para recibir a más de 22,000 personas, dependiendo de cómo se acomode el ring y el escenario.

Se podrá seguir toda la acción en vivo a través de Netflix. La transmisión estará disponible para todo México y Latinoamérica, y los usuarios de la plataforma podrán verla sin tener que realizar ningún pago extra.