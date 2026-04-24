¿Cuánto gana Alana por pelea en Supernova Génesis 2026?

Esta es la cantidad de dinero que ganará por su pelea

De cara al evento Supernova Génesis 2026, una de las preguntas que más circula en redes sociales es el monto que recibirá Alana Flores, considerada la gran referente de este formato en México, por su participación este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Aunque los contratos suelen ser confidenciales, diversos reportes y filtraciones en redes sociales sugieren que el pago para los participantes de esta edición no es fijo, sino que escala según su alcance mediático.

El pago por la pelea podría ascender hasta 200 mil pesos ı Foto: Redes sociales

Se estima que los peleadores de la cartelera principal perciben un rango de entre 85,000 y 180,000 pesos por combate.

Sin embargo, debido a su jerarquía e invicto en este tipo de torneos, se especula que la bolsa de Alana Flores podría situarse en el tope de la escala, alcanzando los 200,000 pesos mexicanos.

La rentabilidad de estas peleas para Alana no se limita a su sueldo base. En su participación anterior durante Supernova Strikers 2025, donde se impuso a Gala Montes, la YouTuber no solo cobró su bolsa pactada, sino que sumó 50,000 pesos adicionales tras haber realizado una apuesta personal de cien mil pesos a su propia victoria.

Para esta edición en la Arena CDMX, se espera que los patrocinadores y bonos por desempeño eleven significativamente las ganancias de la regiomontana, consolidándola como la atleta mejor pagada de la velada.

¿Dónde y cuándo ver el evento?

Para quienes deseen seguir la participación de Alana y el resto del cartel, estos son los detalles clave de ctransmisión.

Sede: Arena Ciudad de México.

Fecha y hora: Domingo 26 de abril a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Las preliminares inician desde las 16:00 horas.

Transmisión: Por primera vez, el evento será transmitido a nivel global a través de Netflix, sin costo adicional para los suscriptores de México y Latinoamérica.

Con una audiencia potencial de millones de personas vía streaming, el impacto publicitario de Alana Flores en esta edición de Supernova Génesis 2026 podría marcar un nuevo récord de ingresos para un creador de contenido en el ámbito deportivo nacional.