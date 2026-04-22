El evento Supernova Génesis 2026 ha generado gran expectativa no sólo por la cartelera de peleas entre influencers y celebridades del mundo digital, sino también por las cifras económicas que rodean la producción.

En esta segunda edición, se anunció que el evento tendrá transmisión exclusiva a través de Netflix y se realizará en un escenario de lujo, en la Arena Ciudad de México, es por ello que las ganancias de los participantes se han convertido en tema de conversación en redes sociales.

Entre ellos destaca Kim Shantal, creadora de contenido, cuya participación ha despertado curiosidad sobre cuánto recibirá por subir al ring; en La Razón te contamos lo que se sabe.

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¿Cuánto gana Kim Shantal por pelear en Supernova Génesis 2026?

Kim Shantal es parte de Supernova Génesis 2026, que se realizará el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Sin embargo, en esta ocasión el evento tendrá el respaldo de Netflix, que transmitirá en vivo los combates. El hecho de que el gigante del streaming forme parte de esto, quiere decir que de por medio hay altas cifras de dinero involucradas.

Aunque los montos oficiales no han sido confirmados, reportes basados en eventos similares señalan que los participantes de Supernova Génesis 2026 podrían estar recibiendo entre 5 mil y 10 mil dólares, es decir, aproximadamente entre 85 mil y 170 mil pesos mexicanos por pelea.

Sin embargo, es importante destacar que el pago depende de la popularidad de cada influencer, su alcance en redes sociales y el interés que generen entre el público. En el caso de Kim Shantal, sus 11 millones de seguidores y su presencia constante en plataformas digitales la colocan entre las figuras mejor cotizadas del evento.

Además del pago base, se han mencionado en diversos medios que existen apuestas millonarias entre algunos participantes, incluyendo a Kim Shantal. Estos acuerdos informales podrían duplicar o incluso triplicar sus ganancias, sumándose a los patrocinios que cada influencer negocia con las marcas de ropa deportiva, comida, productos de skincare o de cuidado personal, entre otras cosas.

Otro aspecto importante en cuestión de pagos es que estas cifras no se verán afectada por el resultado del combate, ya que cada participante recibe el mismo pago, independientemente de si gana o pierde en Supernova Génesis 2026.