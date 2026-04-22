Karely Ruiz es la nueva rival de Kim Shantal en Supernova 2026

Supernova 2026 finalmente ha revelado a Karely Ruiz como la rival de Kim Shantal para la pelea de box de entretenimiento que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

La participación de la celebridad llegó como sorpresa, pues en un inicio la pelea estaba pactada entre Kim Shantal y Lupita Villalobos, siendo uno de los enfrentamientos más esperados en Supernova 2026.

Sin embargo, Lupita Villalobos tuvo que bajarse del enfrentamiento después de que fuera hospitalizada por un dolor en la cabeza qué resultó ser un hematoma subdural.

Por este motivo, la creadora de contenido no tuvo la oportunidad de presentarse en el evento de boxeo entre creadores de contenido y la organización tuvo que encontrar a una artista que la pudiera reemplazar a solo unos días del combate.

En redes sociales hubo mucha especulación sobre quién sería la rival de Kim, siendo el nombre que más sonaba el de Karely Ruiz, ya que el propio Poncho de Nigris aseguró que habían buscado a la modelo de OnlyFans para que entrara de emergencia al proyecto.

El regiomontano aseguró que la actriz de cine para adultos no podía participar en el evento ni en ninguno relacionado con boxeo en seis meses, debido a su anterior contrato con Ring Royale; sin embargo, después aseguró que había logrado llegar a un acuerdo para que la celebridad participar en el proyecto.