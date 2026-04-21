Kim Shantal reacciona a la baja de Lupita Villalobos del Supernova: ‘Lo más importante es la salud’

Después de que se informara que Lupita Villalobos ya no peleará con Kim Shantal en el Supernova 2026 por complicaciones de salud, mucha ha sido la especulación en redes sociales respecto a lo ocurrido y sobre quién será la nueva rival de la youtuber.

Ahora, Kim Shantal rompió el silencio sobre lo que ocurrió con Lupita Villalobos y su propia reacción cuando se enteró que ya no podría pelear contra ella en Supernova, a pesar de ser uno de los combates más esperados de la velada.

Kim Shantal defiende a Lupita Villalobos

La exintegrante de La Granja VIP compartió un video en redes sociales en el que habló del estado de salud de quien hasta hace poco, era su contrincante para la pelea de box de entretenimiento el próximo 26 de abril.

Sin embargo, a menos de una semana de la velada, Villalobos tuvo que dejar su lugar en la pelea por un hematoma subdural que le fue diagnosticado después de que fue hospitalizada por un severo dolor de cabeza.

Por su parte, Kim externó su apoyo para la influencer: “Se nos está olvidando que en este momento lo más importante es la salud de Lupita más allá del combate que nos entusiasmaba a todos. La prioridad es ella, que se recupere, le deseo lo mejor más allá de cualquier rivalidad que pudo haber existido”, comentó.

También aclaró que aunque su pelea se encuentra en duda por la falta de una rival, espera que de ser posible que se enfrente a alguien, esta persona esté a su altura y tenga una buena disciplina en el deporte.

“No tengo rival. Hasta el momento he visto que varias personas se han querido sumar y generar ruido en donde no existe. Tendrán que esperar porque yo tampoco sé lo que va a pasar, solo pido una rival en las misma condiciones que yo”, agregó.

Este último comentario viene en referencia a los recientes comentarios de personalidades como Poncho de Nigris o Karely Ruiz. Por su parte, el empresario señaló que Supernova buscó a la modelo de OnlyFans para la pelea y propuso a su esposa Marcela.

“Se les cayó la pelea con Lupita Villalobos y le hablaron a Karely, por contrato no puede pelear allá por 6 meses, pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer”, dijo en un mensaje de X.

Siguió: “Ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. ¿Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar", finalizó.

Por otro lado, Karely Ruiz compartió en sus historias de Instagram un video de Kim Shantal con el mensaje “deberías no hacerle perder el tiempo a tu entrenador, mujer”, señaló la creadora de contenido para adultos.

"No entendí… pero bueno. Otra que se sube al tren de tirarme, creí que por la amistad y el trabajo estábamos en el mismo equipo, pero queda claro que cuando hay oportunidad de subir, pocos se detienen a pensar“, replicó Shantal.