Lupita Villalobos es hospitalizada a días del Supernova 2026, ¿Cuál es su estado de salud?

Lupita Villalobos fue hospitalizada y su estado de salud se ha convertido en un dato que preocupa a sus fanáticos y para muchos, pone en duda la participación de la creadora de contenido en el evento de box de entretenimiento, Supernova 2026.

Recordemos que es el próximo domingo 26 de abril que Lupita Villalobos y Kim Shantal protagonizarán una de las peleas más esperadas de Supernova 2026. Sin embargo, a una semana del evento, la integrante de Las Alucines fue hospitalizada.

Lupita Villalobos debe subir 6 kilos en 1 mes ı Foto: IG: @lupitavillalobossbeltran

El internamiento de la famosa el pasado 18 de abril ha generado dudas de si será seguro para ella que participe en el evento de boxeo, ya que ella reveló unos pocos detalles sobre su padecimiento, lo que generó dudas rápidamente.

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos?

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa envió un mensaje a su comunidad en el que la vemos en una cama de hospital con un semblante agotado. En ese sentido, la mujer se sinceró con sus fans al contarle qué había pasado.

“Me hospitalizaron por un dolor de cabeza muy intenso. Ya tenía varios días con él, estamos esperando el diagnóstico”, comenzó, “el dolor está siendo controlado por el medicamento”, aclaró para dejar ver lo severo que es.

“Esperemos que todo bien, los mantendré informados”, finalizó Villalobos, quien después publicó una segunda historia en la que podemos ver a su mamá, que la mira desde una silla junto a su cama.

Los de supernova se deben querer morir en este instante. pic.twitter.com/xXgqfSNx03 — Gxl del CUAU (@gxldelcuau) April 19, 2026

¿Lupita Villalobos cancelará su participación en Supernova?

Hasta el momento, la organización de Supernova no ha mencionado nada sobre si se cancelará la pelea de Lupita y lo más probable es que esto se determine por el diagnóstico que reciba la influencer. De momento, el enfrentamiento sigue en pie.

En redes sociales, las opiniones están divididas, ya que muchos se preguntan si la hospitalización de la creadora de contenido por un dolor de cabeza es o no una excusa para evitar la pelea, otros Internautas han mostrado preocupación por la salud de la mujer de 36 años de edad.

Recordemos que la creadora de contenido ha enfrentado unas semanas complicadas. Ha tenido que subir varios kilos en un mes para su pelea contra Shantal, además de mantener un nivel de exigencia alto en sus entrenamientos.

Su vida ha estado en el centro de la polémica, después de que se comenzó el rumor del supuesto divorcio con su esposo; si bien ella lo desmintió, sí admitió que enfrentaba un momento complicado en pareja a seis meses de contraer nupcias.

Todo esto más la carga de trabajo por el éxito de su podcast Las Alucines, ha generado un ambiente de bastante tensión alrededor de la vida de Lupita Villalobos, quien de momento no deja de lado sus otros compromisos como Supernova 2026.