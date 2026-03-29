Lupita Villalobos habla de la pérdida de su privacidad en plena crisis matrimonial | VIDEO

Lupita Villalobos reflexionó sobre la pérdida de su privacidad en medio de los fuertes rumores sobre su posible divorcio con Juan, el hombre español con quien se casó a mediados del año 2025 y con quien admitió atravesar un momento complejo en su relación actualmente.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Lupita Villalobos publicó un video con más de 4 millones de reproducciones, donde se sincera y admite ser la responsable de haber perdido su propia privacidad por publicar de manera tan abierta sobre su vida privada en el pasado.

Lupita Villalobos habla de la pérdida de su privacidad

La creadora de contenido se mostró en un momento vulnerable después de un show de Las Alucines, su proyecto con Kass Quezada ‘Quesito’. Con una expresión seria, mencionó:

“Estoy pensando en un lujo que perdí y que tu todavía tienes, te vengo a recomendar que lo cuides un chorro, porque si lo pierdes ya no hay vuelta atrás. Ese lujo se llama privacidad”, comentó.

Villalobos aclaró que sus declaraciones no debían ser tomadas como una queja, pues ella misma comprendía que se puso sola en esa situación: “Yo me he dedicado a compartir mi vida personal con ustedes a vivir de esto, incluso hacer de mi vida personal casi casi un negocio, se escucha super frío pero es la verdad”, reflexionó.

“Y cuando de repente en tu vida personal pasa algo pero se vuelve un circo mediático, esto hace que muchas personas opinen sobre ti, hagan conjeturas de lo que se cree que está pasando”, lamentó.

La modelo de redes sociales mencionó que además de sus preocupaciones personales, también siente angustia por lo que se dice en Internet. “Cuando sientes mucho, todo se magnifica y las cosas duelen más”, contó.

De este modo, Lupita se cuestiona de manera constante si debe o no comunicar los cambios en su vida en cuanto sucedan y cuál es la manera adecuada de conseguirlo, pues incluso llega a pensar que quizás a las personas solo les importan las polémicas, pero no ella como persona.

“Solo les importa saber qué pasa, pero no les importo yo, ¿qué es lo que realmente les importa? Es cuando veo la frialdad de Internet. Y está bien, lo entiendo, solo estoy intentando saber hasta donde me puedo abrir y hasta donde no voy a ser lastimada“, dijo.

Lupita comentó que “a veces sentía que Internet era su refugio”, pero ahora se ha dado cuenta de que es también un espacio que da pie a que “la acribillen” y reiteró que “las personas siempre van a querer más de ti” una vez que pierdes tu privacidad.

“¿vale la pena pagar este precio de vivir de esto o no?“, se cuestionó para finalizar el video, pues asegura que ”se siente que le vendiste tu alma al diablo".

Por sus recientes declaraciones, se han dividido los comentarios sobre la situación de Lupita Villalobos. Algunas la juzgan por haber hecho su vida pública y otros piden que se le deje de cuestionar al respecto. Otros incluso le han recomendado separar su vida de redes poniendo como ejemplo a Yuya.