Aseguran que le fueron infiel a Lupita Villalobos a seis meses de su boda

A seis meses de haber contraído matrimonio con el empresario español Juan Luis, la influencer sonorense Lupita Villalobos enfrenta rumores de infidelidad que han desatado especulaciones sobre una posible separación.

La boda de la integrante de Las Alucines, en septiembre de 2025, fue uno de los eventos más comentados en redes sociales, pues su historia de amor fue como de cuento de hadas. Sin embargo, todo indicaría que ese sueño terminó de la peor manera. Esto se sabe.

Aseguran que le fueron infiel a Lupita Villalobos a seis meses de su boda

Recientemente se celebró la boda de Un Tal Fredo, íntimo amigo de Lupita Villalobos, y un detalle captó la atención de los internautas. La creadora de contenido asistió sin su esposo Juan Luis y no estaba usando su anillo de bodas.

Diversos portales de espectáculos y creadores de contenido señalaron que la relación entre la famosa y su marido estaría atravesando una crisis. Afirmaron que la supuesta traición de Juan habría ocurrido en Monterrey, poco antes de que Lupita Villalobos viajara a Colombia, alrededor del 19 de febrero.

El creador de contenido Holly Milk House aseguró en un video que fuentes “súper cercanas” a la influencer le informaron que la pareja se va a separar: “Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucín, le fue infiel. Así como lo oye, y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio”.

Estas especulaciones se intensificaron cuando usuarios recordaron que La Alucín dejó de portar su anillo de bodas y evitó mencionar a su esposo en publicaciones recientes.

Hasta el momento, ni Lupita Villalobos ni Juan Luis han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, el silencio de la influencer ha sido interpretado como una señal de que los rumores de infidelidad podrían ser ciertos.

¿Cuándo se casaron Lupita Villalobos y Juan Luis?

La boda de Lupita Villalobos y Juan Luis se celebró en septiembre de 2025 y fue uno de los eventos más comentados en redes sociales. Se trató de una ceremonia fastuosa realizada en Toledo, España, que rápidamente se viralizó por la magnitud del festejo.

La ceremonia reunió a figuras del mundo digital como Un Tal Fredo y Kass Quezada, así como a familiares y amigos cercanos que viajaron desde CDMX, Monterrey, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y otras ciudades para acompañarlos en ese día tan especial.

Lupita Villalobos usó un vestido hecho a la medida de Narciza Severa, una exclusiva marca de moda de Monterrey, y unos zapatos Jimmy Choo.