Lupita Villalobos debe subir 6 kilos en 1 mes para su pelea con Kim Shantal | VIDEO

Lupita Villalobos está muy lejos del peso pactado para su pelea con Kim Shantal, pues la creadora de contenido reveló debe subir seis kilos en un mes, ya que incluso perdió peso con sus recientes entrenamientos.

Recordemos que Lupita Villalobos y Kim Shantal protagonizan una de las peleas del Supernova 2026, evento de box amateur entre creadores de contenido que da de qué hablar por reunir a personalidades virales en un mismo lugar.

Lupita Villalobos revela que debe subir 6 kilos en un mes

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido reveló que se encuentra en un momento decisivo previo a su pelea de box de entretenimiento, ya que está teniendo problemas para llegar al peso que pactó con su contraparte.

“Me queda un mes y medio para subir como 6 kilos. Ha sido bien complicado”, compartió con sus seguidoras la famosa, quien mencionó que no podía subir el peso en grasa, ya que esto le daría una desventaja al volverse más lenta.

En ese sentido, mencionó: “Inicié en 53, hoy estoy en 50. He bajado de peso porque he estado entrenando entonces eso me ha hecho perder peso”, compartió la integrante de Las Alucines, quien menciona que le ha sido complicado aumentar peso en su nuevo estilo de vida.

“Les juro que en mi ignorancia, cuando me dijeron que tenía que subir de peso dije ‘claro, ñam, ñam, ñam, comer, comer, comer’ no chamacos, es que ni siquiera puedo comer tanto yo, soy una varita de nardo”, bromeó con sus fans.

Además, Lupita señaló la importancia en el peso en una disciplina como el box, ya que esto es un factor determinante para la fuerza de los ataques y lo mejor en una pelea es que los pesos sean parejos.

Algunas reacciones por las recientes declaraciones de Lupita Villalobos sobre su dificultad para subir de peso antes del Supernova son:

"Es más difícil subir de peso que bajar“.

“Yo respiro y engordo”.

“Es muy difícil subir músculo y luego te dejan muchísima comida y no te cabe en la panza”.

“Todos los cuerpos son diferentes por eso tienen que escoger peleas niveladas si esto es solo un show“.