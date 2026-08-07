¿TikTok paga por ver videos? ¿Es verdad o fake?

Recientemente, en la red social de TikTok se han popularizado varios anuncios en los que se dice que la plataforma comenzaría a pagar a los usuarios por solo ver videos, lo que ha atraído la atención del público en general.

Y es que con las horas que utilizan muchas personas para scrollear en su teléfono, la idea de que te paguen por hacer exactamente eso suena muy atractiva, pero al mismo tiempo difícil de creer. Acá te contamos si es falso.

¿TikTok paga por ver videos?

TikTok es una de las plataformas de video más populares en la actualidad y en los últimos días, circulan varios anuncios publicitarios que prometen pagar a los usuarios cantidades monetarias por cada video visto en la plataforma.

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Los materiales prometen cantidades considerables de dinero; sin embargo, cabe aclarar que es completamente falso, ya que TikTok no paga por ver videos. En ese sentido, la única manera de recibir dinero es a través de la monetización de contenido propio.

De este modo, solo puedes ganar dinero en la plataforma a través de regalos virtuales de seguidores, venta de productos y promociones de marcas.

También con las visualizaciones de los videos publicados a través del Programa de Recompensas para Creadores, que premia aquellos videos de alta calidad que sean originales, tengan retención e interacción de la audiencia y duren más de un minuto.

Los anuncios que circulan en la red sociales son publicidad engañosa que busca atraer a los espectadores para estafarlos. Esto ocurre cuando los usuarios le dan clic al enlace que viene adjunto en la publicación.

A través de un sitio web falso, los estafadores solicitan datos personales y bancarios, con la supuesta finalidad de tener el registro donde se realizarán los pagos; en realidad, esto solo es para robar tus datos.

Si llegas a caer en una de estas estafas, debes mantener la calma y seguir los siguientes pasos:

Tomar captura de pantalla del sitio web

Contactar al banco para bloquear tu tarjeta y explicar el inconveniente para obtener ayuda si ves un cargo no reconocido

Reportar el anuncio publicitario

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