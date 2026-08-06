¿Es real que Galita Ari antes se llamaba Roro en TikTok?

La polémica entre Galita Ari y su supuesto pasado como “Roro” en TikTok tiene un nuevo capítulo que hizo estallar las redes sociales.

El creador español Javi Hoyos aseguró que la influencer ecuatoriana habría suplantado la identidad de Roro en 2024, usando una cuenta falsa que luego convirtió en su perfil principal. Sin embargo, Galita Ari negó categóricamente estas acusaciones.

Aseguran que Galita Ari antes se llamaba Roro

El creador de contenido Javi Oliveira, conocido como Javi Hoyos y por tener contacto cercano con diversos influencers, publicó algunos videos supuestamente desmintiendo la versión de Galita Ari.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Hackean a la tiktoker Galita Ari tras publicar video sobre Roro

El español sostuvo que las capturas de pantalla presentadas por la ecuatoriana en el clip donde señala a Roro de acoso y burlas, así como de copiar su estilo, son falsas. “Galita Ari ha mostrado capturas falsificadas para hacerse famosa y aprovechar la viralidad y el posicionamiento actual contra Roro”, escribió.

#ÚLTIMAHORA | Galita Ari ha mostrado capturas falsificadas para hacerse famosa y aprovechar la viralidad y el posicionamiento actual contra Roro. https://t.co/HnFadzKchu pic.twitter.com/PjOaQHQUty — Javi Oliveira (@javioliveira) August 4, 2026

Además, en otra publicación de X, este 6 de agosto, expresó: “En 2024, se hacía pasar por Roro y suplantaba su identidad con una cuenta falsa que ahora es su cuenta principal. Por eso Roro la tiene bloqueada: ¡Anda obsesionada con ella desde entonces!“.

Y publicó un video en el que señala que sus palabras pueden ser comprobadas por cada usuario. Sin embargo, internautas afirman que es sospechoso que después de que le hayan hackeado la cuenta de TikTok a Galita Ari, salgan estas supuestas pruebas.

Algunos comentarios en X fueron:

“Curiosamente estás súper interesado en esto. Será que alguien te está pagando por “lavar” una imagen y poner a alguien como la víctima queriendo controlar la narrativa pública?"

“Jajajaja justo ayer le hackean y aparece esa etiqueta, no es casualidad”

“Javi quien no te conoce te compra. lavandole la cara a la enana acambio de unas lentejas”

🚨 Se va destapando el escándalo de la FARSANTE GALITA ARI.



En 2024, se hacía pasar por Roro y suplantaba su identidad con una cuenta falsa que ahora es su cuenta principal.



Por eso Roro la tiene bloqueada: ¡Anda obsesionada con ella desde entonces! pic.twitter.com/KSA8DaikPe — Javi Oliveira (@javioliveira) August 6, 2026

¿Qué respondió Galita Ari?

Pero la polémica no quedó ahí, pues Galita Ari publicó un comunicado en el que asegura que jamás usó el nombre de usuario Roro, como asegura el español Javi Hoyos: “Está circulando un video donde aparece una mención con un nombre de usuario que NUNCA ha sido mío y que, al darle clic, redirige a mi perfil”.

“Quiero dejar algo muy claro: YO JAMÁS he utilizado ese nombre de usuario ni he creado una cuenta con ese nombre”. Y agregó que no se retracta de sus declaraciones: “Me mantengo en todo lo platicado y compartido”.

Mensaje de Galita Ari a Javi Hoyos ı Foto: Especial

Te puede interesar: