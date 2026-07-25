¿Es legal? Así es el casco de Roro para la pelea contra Rivers en La Velada del Año VI

Así es el casco de Roro para La Velada del Año VI que causa polémica

La pelea de Rivers vs Roro en La Velada del Año VI está en medio de la polémica porque la española presentó, un día antes de la pelea, su casco con el que se va a subir al ring este 25 de julio.

Se trata de un casco que tiene toda la cabeza cubierta y tiene una estructura de metal en la parte de la boca y la nariz, cuando el que usarán el resto de los peleadores es el estándar que sólo protege el cráneo y tiene la parte de la cara descubierta.

Roro argumenta que este casco a ella le ayudaría porque se acaba de operar la nariz y por lo tanto no quiere sufrir alguna lesión en esta parte del cuerpo.

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Por otra parte Rivers señala que ella se niega a subirse al ring con esta condición, ya que ella asegura que este casco le da una mayor ventaja a Roro sobre ella, pues no estarán en igualdad de condiciones en la pelea.

En las redes sociales los comentarios se dividieron para apoyar a las dos creadoras de contenido, sin embargo, parece que la conversación se inclina más hacia Rivers, pues aseguran que efectivamente Roro está bloqueando una parte para no recibir golpes y eso no es igualitario para la mexicana.

Así es el casco de Roro para La Velada del Año VI que causa polémica

Se trata de un casco completamente negro que tiene una estructura en medio de la cara para evitar los golpes en el rostro, sin embargo, Rivers exhibió durante el pesaje que este casco no es del mismo material que el de ella y el del resto de los peleadores.

La streamer mexicana mostró el casco estándar y es suave y tiene los ojos, nariz y boca descubiertos, sin embargo, el de Roro es mucho más duro, muy rígido.

El casco de Roro para La Velada del Año VI ı Foto: Velada del Año

¿Es legal el casco de Roro?

El entrenador de la española argumenta que “No existe ninguna ventaja por usar ese casco”.

Pero el entrenador de la Rivers afirma que sí y hasta lo comparó con el que usa el personaje de Hannibal Lecter en la película del Silencio de los inocentes. “Lleva el casco de Hannibal Lecter”, dijo.

Los memes del casco de Roro en La Velada del Año VI

Los usuarios no dudaron en criticar a Roro y aseguraron que si ella no podía o no quería recibir golpes en la cara que entonces se hubiera bajado de la pelea.

"Para qué acepta la pelea si no puede recibir golpes", “Que la rivers use uno igual al de Roro”, “Esque wey la mayoría de los golpes es en la cara ahora solo lo falta que le quiten puntos a rivers por eso”, fueron alguno de los comentarios.

Además le hicieron divertidos memes exagerando que la influencer española quiere usar casco con rejas, casco de motociclista o casco de buzo para evitar que le peguen.

Roro llegando a la Velada pic.twitter.com/G1pOdCBoD2 — MAXIMILLO43 (@MaxiRP43) July 24, 2026

El primer casco que presentó roro lo cual fue rechazado pic.twitter.com/z5hcrYko84 — mystogan (@mystogan191363) July 24, 2026

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