¿Quién es el papá de Aldo Rendón que lo abandonó?

El reconocido stylist Aldo Rendón tuvo una relación muy distanciada con su padre desde niño, sin embargo, con el tiempo sanó y decidió perdonarlo.

Si bien el experto en moda es muy reservado de su vida personal, habló en una entrevista de su relación con su padre e incluso dio a conocer el nombre de su papá.

¿Quién era el papá de Aldo Rendón?

El papá de Aldo Rendón nació en una pequeña ciudad de Sonora. Y era un hombre que se llamaba Adol Birnes Rendón Iribe.

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Aldo contó que su papá era aficionado a los deportes y que cuando él era niño su padre lo obligó a practicar varios, entre ellos Karate y beisbol.

El papá de Aldo abandonó a la familia cuando él tenía seis años de edad y desde ese entonces el estilista vio a su mamá trabajar mucho para sostener a sus tres hijos que tuvo en total.

El estilista contó en una entrevista que cuando su papá se fue él sintió alivio, pues ya podía ser él mismo y ver sus telenovelas y programas que a su papá no le gustaban y le pidió a su mamá sacarlo del Karate y el beisbol para mejor inscribirlo en gimnasia.

Aldo Rendón contó que solamente vio a su papá dos veces en la vida después de haber abandonado la casa, una fue a sus 12 años y otra a los 18 en la boda de su hermana mayor.

La última vez que le habló fue unos años antes de su muerte, porque su mamá se lo pidió pues supuestamente el señor estaba al borde de la muerte, pero la llamada salió muy mal, pues el señor le dijo a Aldo que estaba bien. Así que el estilista decidió no volver a hablar con él y a partir de ese momento darlo por muerto, el día de su funeral el famoso stylist no quiso saber nada y tampoco intervino para trasladar el cuerpo.

Sin embargo, tiempo Aldo realizó diversas terapias para poder superar su mala relación con su papá y poder perdonarlo, sanar y seguir adelante sin rencor ni resentimiento.

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