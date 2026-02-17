Aldo Rendón: Edad, de dónde es, a quién ha vestido y quién es su novio

Aldo Rendón ha obtenido el interés del público recientemente, ya que en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, sus videos se vuelven virales, pues en ellos aborda no solo temas referentes a la moda, también polémicas del entretenimiento.

Todo lo que sabemos de Aldo Rendón

Estilista famoso de 47 años de edad, Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, el mexicano ha destacado por sus más de 25 años de trayectoria, pues ha sido reconocido por vestir a diversas celebridades a través de los años.

Algunas personalidades destacadas han sido Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi y Belinda, además de colaborar con marcas de lujo como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, y para publicaciones como Glamour México, GQ y Haunted Mag.

En el pasado, ha participado como conductor de programas de televisión. También ha impartido cursos online sobre styling y realizado conferencias por todo el país al respecto.

Recientemente, Aldo Rendón formó parte del podcast “Guácala que rico” de Jair Sánchez, en donde habla sobre sus anécdotas de vida, años de carrera y bromas, con las que conquistó a toda la audiencia que desconoce o no su trabajo y todos los años de experiencia que tiene dentro de la industria.

También ha sido entrevistado por personalidades como Mara Patricia Castañeda o Yordi Rosado, donde ha destacado por su personalidad única y su amplio conocimiento en la moda y el espectáculo.

Cabe mencionar que en la actualidad, se desconoce si Aldo Rendón tiene algún novio o pareja o si por el contrario, se encuentra soltero.