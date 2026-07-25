¿Quién es IlloJuan? Peso, estatura, edad, novia

IlloJuan es un streamer y youtuber español con millones de vistas en las plataformas de redes sociales, además de que se volvió boxeador amateur al entrar a las peleas de influencers de La Velada del Año.

Debido a su gran fama en España su pelea contra Thegrefg este 2026 es la estelar, la que cierra el evento deportivo.

¿Quién es Illojuan?

El youtuber nació el 22 de junio de 1994 en Fuengirola, Málaga. Actualmente tiene 32 años de edad. Creció en esta localidad costera de Andalucía, donde desarrolló su interés por los videojuegos y el entretenimiento desde joven.

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Es hijo de Juan Antonio García y Maribel Gámez, tiene una hermana llamada Paula. Su humor característico, marcado por el acento andaluz y una personalidad cercana y espontánea, lo ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos del panorama hispanohablante

¿Cuál es el nombre real de IlloJuan?

IlloJuan se llama Juan Alberto García Gámez, pero en las redes es conocido como IlloJuan o LMDShow.

¿Cuándo pesa y cuánto mide IlloJuan?

IlloJuan pesa 76.7 kilos y mide 1.81 metros.

Antes de dedicarse plenamente al mundo digital, IlloJuan estudió Derecho en la Universidad de Málaga y completó un Máster en Derecho Penal.

Realizó prácticas en la prisión de Alhaurín de la Torre, pero decidió abandonar esa trayectoria profesional para enfocarse en la creación de contenido cuando esta comenzó a generar ingresos estables. Esta formación le aportó disciplina y habilidades de comunicación que luego aplicaría en sus streams y videos.

Sus inicios en internet se remontan alrededor de 2009-2015 bajo el alias LMDShow en YouTube, donde empezó subiendo resúmenes y comentarios de partidas de streamers como Alexelcapo, conocidos como “Lo mejor de Alex”, lo que generó cierta controversia pero le ayudó a ganar visibilidad. Posteriormente creó contenido humorístico con amigos, sketches y gameplays.

En 2016 debutó en Twitch, plataforma donde consolidó su marca como IlloJuan y se convirtió en uno de los streamers más seguidos de España, con millones de seguidores.

En 2018 se mudó a Madrid tras firmar como presentador para PlayStation España y colaboró con grandes figuras como Ibai Llanos. Su participación en proyectos como Ibailand en 2021, Marbella Vice, Egoland y Karmaland impulsó enormemente su carrera, llevándolo al top 10 de streamers españoles por suscripciones y superando en ocasiones a creadores como AuronPlay.

En julio de 2022 alcanzó el millón de suscriptores en YouTube, donde sube resúmenes de sus directos. Ha ganado premios como ESLAND al mejor streamer y variety streamer, y el Premio Ídolo 2024.

La novia de IlloJuan

En su vida personal, mantuvo una relación de siete años con la creadora de contenido Masi Rodríguez (2017-2024), que terminó públicamente. Posteriormente se le ha relacionado con la cantante Lola Índigo, desde 2025. Prefiere residir en Fuengirola, priorizando su bienestar y familia sobre mudarse permanentemente a grandes ciudades, y ha incursionado en música con el dúo Los Diozes.

IlloJuan y Lola ïndigo ı Foto: Redes sociales

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