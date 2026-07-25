¿Quién es Thegrefg? Peso, estatura, edad, novia

TheGrefg es un youtuber y streamer español, uno de los creadores más influyentes del habla hispana con decenas de millones de seguidores en sus plataformas.

Su carrera despegó con videos de diversos juegos y alcanzó un punto álgido con Fortnite. El 11 de enero de 2021, al presentar su propia skin en el juego, parte de la Icon Series de Epic Games, batió el récord Guinness de espectadores simultáneos en Twitch con más de 2,4 millones de viewers, un hito que posteriormente fue superado.

¿Cuál es el nombre real de Thegrefg?

El nombre real de TheGrefg es David Cánovas Martínez, pero es más conocido por su nombre artístico en las redes sociales.

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¿Cuántos años tiene TheGrefg?

El influencer nació el 24 de abril de 1997 en Alhama de Murcia, Región de Murcia, por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

¿Cuánto pesa y cuánto mide TheGrefg?

El youtuber TheGrefg pesa 76.7 kilos y mide 1.78 metros.

¿Quién es la novia de TheGrefg?

Mantuvo una relación de varios años con la streamer Gemma Gallardo, conocida como Gemita, que terminó en 2022 de forma amistosa. Posteriormente se le ha relacionado con otras figuras del mundo del fitness y contenido y su novia actual es Sofía G, también conocida como Sofía Fitness o Sofi G.

TheGrefg y su novia Sofía G ı Foto: IG TheGrefg

TheGrefg ha diversificado su presencia más allá de los streams: es autor de varios libros, entre ellos Rescate en White Angel (The G-Squad), Los secretos de YouTube y Todo lo que necesitas saber sobre esports.

Ha aparecido en portadas de Forbes España como influyente y fundó los premios ESLAND, que reconocen el talento en el streaming hispano. En 2018 se mudó a Andorra por motivos fiscales, así como lo han hecho otros creadores de contenido españoles, una decisión que generó polémica en la comunidad.

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