Recientemente, la célebre diseñadora Vera Wang fue vista en París, Francia, donde sorprendió al público por su juvenil aspecto físico y su estilo único.

La estrella, originaria de Nueva York, es reconocida mundialmente por sus colecciones de vestidos de novia y su influencia en la moda contemporánea. Descubre quién es este ícono internacional y cuántos años tiene.

Vera Wang: ¿Quién es la célebre diseñadora y cuántos años tiene? Esta es su verdadera edad

Vera Ellen Wang nació el 27 de junio de 1949 en Nueva York, Estados Unidos, en el seno de una familia de origen chino. Estudió en Chapin School, Sarah Lawrence College (donde obtuvo la licenciatura en Historia del Arte) y en La Sorbona, en Francia.

Actualmente tiene 77 años, aunque su apariencia y energía suelen generar sorpresa, pues muchos la perciben como mucho más joven. Lo más probable es que se haya sometido a múltiples arreglos estéticos para conservar el aspecto de alguien de 35 años.

Antes de dedicarse al diseño, en 1968, Vera Wang practicó patinaje artístico y compitió en torneos nacionales. Posteriormente trabajó como editora en Vogue durante 16 años y fue directora de diseño en Ralph Lauren.

En 1990 abrió su boutique en Nueva York, especializada en vestidos de novia, convirtiéndose en referente mundial. Actualmente, su marca abarca fragancias, joyería, zapatos, utensilios de cocina y colaboraciones con grandes cadenas como Kohl’s.

Vera Wang ha creado vestidos de novia para celebridades como Mariah Carey, Jennifer López, Victoria Beckham, Kim Kardashian y Ariana Grande. También diseñó trajes para patinadoras olímpicas como Nancy Kerrigan y Michelle Kwan.

HILO DE TODAS LAS FOTOS DEL CASAMIENTO DE ARIANA GRANDE Y DALTON GOMEZ pic.twitter.com/R3KOBWZW7Q — aMore🎀 (@thankusweet_) May 26, 2021

Además, la famosa diseñadora ganó el premio CFDA a la trayectoria (2013) y fue incluida en la lista de 100 Mujeres de la BBC (2021).

Pese a que la mayor parte del tiempo se encuentra detrás de cámaras, diseñando, Vera Wang participó como jurado en Project Runway y ha aparecido en varias campañas publicitarias junto a figuras como Bono de la banda U2 y la reconocida tenista Serena Williams.

Vera Wang ı Foto: IG verawang

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