Denunciante de Weinstein dice que no puede más y se retira el cargo por violación en Nueva York

Harvey Weinstein comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan el jueves 25 de junio de 2026 en Nueva York.

Harvey Weinstein no enfrentará un cuarto juicio en Nueva York por un cargo de violación. Los fiscales retiraron el caso de la era #MeToo el jueves después de que su acusadora dijo que no podía soportar volver a testificar.

El magnate del cine sigue condenado por otro delito sexual grave en Nueva York y por otros en California, y permanece tras las rejas. Pero el cargo de violación en Nueva York había quedado sin resolver después de que una condena anulada fuera seguida por dos jurados incapaces de llegar a un veredicto.

Jessica Mann, una estilista y actriz, pasó días en el estrado de los testigos en los tres juicios, diciéndoles a los jurados que Harvey Weinstein la violó en un hotel de Manhattan en 2013, y fue interrogada extensamente sobre la compleja relación que tuvo con él antes y después. El productor ganador del Oscar negó el cargo y sostuvo que todo lo que ocurrió entre él y Mann fue consensuado.

En una carta que la fiscal Nicole Blumberg citó en el tribunal el jueves, Mann dijo que ya no podía “soportar pasar por esto”, y añadió que el caso de hace 8 años le ha “causado más daño que beneficio”.

Blumberg le dijo al tribunal que los fiscales creen en Mann y elogian su “valentía, fortaleza, coraje e inspiración” para otras sobrevivientes, pero dadas sus sensaciones respecto a seguir adelante, “corresponde el sobreseimiento”. Con eso, el juez Curtis Farber desestimó formalmente el caso.

Harvey Weinstein salió del tribunal con una expresión neutra y regresó a la cárcel para esperar una sentencia en septiembre por una condena en Nueva York por agresión sexual que involucra a otra mujer. Los fiscales buscan una pena de 20 años de prisión.

Una vez que Weinstein cumpla el castigo que reciba en Nueva York, deberá cumplir 16 años en California, donde fue condenado por violar a una tercera mujer, una actriz italiana. Él ha apelado ambas condenas.

Los abogados de Weinstein dijeron que él se sintió aliviado por la desestimación del caso relacionado con la acusación de Mann.

“Estos cargos nunca debieron presentarse desde el principio”, dijo el abogado Jacob Kaplan afuera del tribunal. “Él es inocente”.

Harvey Weinstein ı Foto: larazondemexico

Mann ha testificado que tuvo una relación consensuada e intermitente con Weinstein, quien estaba casado en ese momento.

Pero les dijo a los jurados que intentó repetidamente irse y que dijo que no a cualquier actividad sexual mientras él la acorralaba en una habitación de hotel el 18 de marzo de 2013. Habían planeado encontrarse en el vestíbulo para desayunar, pero él espontáneamente había tomado una habitación.

Ella dijo que él insistió, exigiendo que se desnudara y agarrándole los brazos, hasta que tuvo miedo de seguir protestando.

El juicio más reciente, esta primavera, le pasó una factura visible a Mann, de 40 años. Durante cinco días de testimonio, fue interrogada por primera vez sobre una nota tipo diario, en la que se desnudaba emocionalmente, que escribió dos días después de la presunta violación, la cual no mencionaba la nota. En un momento de su declaración, Mann dijo que le costaba concentrarse, lo que llevó al tribunal a terminar antes ese día.

En su carta al tribunal el jueves, dijo que había sufrido una conmoción cerebral poco antes de su testimonio, que tuvo dolores de cabeza y otros síntomas en el estrado y que finalmente “se disoció”. Fue una adición humillante a una experiencia ya aplastante, escribió.

“He quedado fragmentada, silenciada, difamada y traumatizada. He pagado el precio con mi reputación”, escribió Mann. Arremetiendo contra el tribunal, los medios y Harvey Weinstein, dijo que su experiencia mostró que “buscar justicia es mejor dejarlo como un sueño imposible”.

Harvey Weinstein fue una de las figuras más poderosas de la industria cinematográfica, productor de referentes y éxitos como Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado), Pulp Fiction (Tiempos violentos) y Chocolat.

Luego, una serie de acusaciones por delitos sexuales en su contra se hicieron públicas en 2017, alimentando la campaña #MeToo por la rendición de cuentas y, finalmente, llevando a cargos penales en Nueva York y Los Ángeles.

Victoria total para #Metoo: a Weinstein, 23 años de cárcel ı Foto: larazondemexico

Él negó todas y fue absuelto de algunas, aun cuando fue condenado por otras.

Durante una serie de juicios, Weinstein fue condenado en 2020 por violar a Mann. Luego, un tribunal de apelaciones anuló ese veredicto por razones no relacionadas con su testimonio. Las deliberaciones del jurado se estancaron en un nuevo juicio en 2025, y los jurados volvieron a quedar divididos en el nuevo juicio de este año.

El cargo de violación en este caso era un delito grave de menor nivel castigado con hasta cuatro años de prisión, menos tiempo del que Weinstein, de 74 años, ya ha cumplido.

Weinstein no testificó en ninguno de los juicios, aunque se quejó durante y después del nuevo juicio en Nueva York en 2025 de que era injusto; el juez no estuvo de acuerdo.

Sus abogados han sostenido que todas sus acusadoras tuvieron relaciones sexuales completamente consensuadas con un jefe de estudio cinematográfico que podía ayudarlas a avanzar en el mundo del espectáculo. El propio Weinstein ha dicho que “actué mal, pero nunca agredí a nadie”.

The Associated Press no comparte la identidad de personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, a menos que elijan ser nombradas, como lo ha hecho Mann.

Te puede interesar: