En el tercer episodio del programa El juicio de los ex, se presentó a Francisca Madrid, quién asegura que estuvo en una relación con Claudio Rojas antes de ingresar a ¿Volverías con tu ex 2?

Fue Danilo 21, un panelista estable del programa quién se habría contactado con la joven para conocer todos los detalles sobre el vínculo que supuestamente había forjado con el abogado, quien hace poco género inquietud en el público por la apariencia de su ojo.

Francisca Madrid ingresó desde el público e informó que estaba muy molesta porque Claudio Rojas negó cualquier vínculo con ella. “Con Claudio salimos y quedamos en decir que no había pasado mucho porque él tenía que entrar soltero... Yo dije: ‘Ya, ok, voy a decir que somos amigos, que no pasó nada’, y después veo el reality, y se le ocurre decir que no, que no había pasado ni siquiera un beso”.

“Ahí fue donde yo me enojé porque dije: ‘Perdóname, estás en un reality, estás en la tele, le vas a mentir a todo Chile y más encima a ella (Hurubachi Pardo), pobrecita, que te está creyendo todo’“, recalcó. De este modo, la joven mencionó que el acuerdo había sido que él entrara soltero al programa, no que la negara completamente.

¿Quién es Francisca Madrid, ex pareja del abogado Claudio Rojas?

Francisca Madrid es una joven que en general, mantiene una vida activa entre su círculo pero no es una celebridad. En su cuenta de Instagram, tiene mil 283 seguidores, con quienes comparte detalles de su día a día.

Según lo que podemos ver en redes sociales, tiene alrededor de 26 años de edad, pues parece cumplir a años a finales de agosto. Esto marca una diferencia considerable de edad con Claudio, que tiene 48 años de edad.

Aunque es poco lo que sabemos de ella, a través de su mensaje en El juicio de los ex, la joven ha expresado que valora mucho la honestidad en sus relaciones y por este motivo, se atrevió a hablar de manera directa sobre su relación con el famoso abogado al notar una mentira.

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