Sentidos Opuestos desafía el paso del tiempo

Treinta y cuatro años después de iniciar su historia, Sentidos Opuestos llega a uno de los conciertos más importantes de su carrera. Mañana, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán volverán al Auditorio Nacional con su gira Sin límites y para celebrar tres décadas de “Dónde están”, tema que cambió su destino.

En entrevista con La Razón, el dueto habló de la permanencia de sus canciones, del homenaje que rendirá al padre de la intérprete, de los nuevos proyectos y del desafío que representa la Inteligencia Artificial en la actualidad para la industria musical.

El Dato: Después de la presentación en la Ciudad de México, la gira por el país continuará por Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Pachuca y Mérida.

“Somos muy afortunados de formar parte de una generación de artistas que hemos permanecido vigentes a lo largo de ya más de tres décadas”, afirmó la cantante y compositora Alessandra Rosaldo. “Estamos por cumplir 34 años juntos y festejamos los 30 años de ‘Dónde están’, que es la canción que nos cambió la vida en 1996”, añadió.

La vocalista aseguró que el mayor premio de esta trayectoria es descubrir que su música ya no sólo pertenece a quienes crecieron con ella. “Es un regalo de la vida voltear a ver al público y ver no solamente a los de nuestra rodada, sino que vienen con los hijos, algunos con los nietos. Hay familias enteras en nuestros conciertos, desde niños de cinco años hasta los abuelos. Eso jamás nos lo hubiéramos imaginado”, dijo.

Para Chacho Gaytán, la permanencia del proyecto tiene una explicación sencilla. “Nunca hemos sido novios, eso ayuda mucho”, dijo entre risas. Después agregó con seriedad: “La clave ha sido el respeto. Tenemos muy claro el objetivo: Sentidos Opuestos es nuestra prioridad, es nuestro proyecto de vida”.

El concierto del Auditorio Nacional también tendrá una carga emocional especial. Alessandra reveló que será un homenaje a su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, quien impulsó el regreso del dueto al Coloso de Reforma.

“Él fue quien nos reunió y nos dijo: ‘Tienen que regresar al Auditorio Nacional’. Éste fue su último proyecto, así que, sin duda, es un concierto muy emotivo para nosotros. Trae mucho corazón, mucho amor y creo que la gente lo va a sentir”, expresó.

El espectáculo de mañana también incluirá nuevas versiones de sus éxitos, arreglos inéditos y temas elegidos por sus fieles seguidores.

“Diseñamos este concierto de la mano de nuestros fans”, explicó Alessandra Rosaldo. “Les preguntamos qué canciones no podían faltar, cuáles del lado B querían escuchar y hasta qué temas les gustaría oír con nuestro estilo. Va a haber un poco de todo”.

Por otra parte, sobre sus próximos proyectos, el dueto adelantó que habrá un disco sinfónico, un álbum navideño y nuevos temas.

“Estamos escuchando canciones de amigos compositores y de quienes no son nuestros amigos también. Bienvenidos todos. Sí queremos música nueva, pero será para el próximo año”, afirmó Chacho Gaytán.

Respecto al momento que vive la música, Gaytán sostuvo: “Crecimos artísticamente en una década maravillosa. Independientemente del género, lo que está bien hecho trasciende”.

Sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial, coincidieron en que puede convertirse en una aliada.

“Son herramientas y hay que saber utilizarlas”, dijo Gaytán. “Carece del valor de un compositor o de un artista hacer todo con IA. Ningún artista de verdad querría hacerlo; primero por ética y por honestidad”.

Alessandra Rosaldo compartió la visión. “Los que no estén al día se van a ir quedando atrás, pero hace poco leí que Spotify bajó canciones hechas con esta tecnología”, declaró.