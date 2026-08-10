Amazon Music y Chivas unen aficiones con conciertos

Yeri Mua será una de las artistas que ofrecerá un concierto en la plataforma de streaming.

Con la finalidad de que dos de las aficiones más potentes de México, de la música y del futbol, se unan este 2026, Amazon Music estrenará la segunda temporada de sus sesiones en vivo, Amazon Music Live, en las que artistas de la talla de División Minúscula o Yeri Mua, se encargarán de dar un show streaming en la plataforma tras los encuentros del equipo rojiblanco de las Chivas.

Los conciertos de cerca de 50 minutos se estrenarán el próximo 22 de agosto con el partido entre Chivas vs. Xolos; al finalizar el encuentro los usuarios de Amazon podrán disfrutar de un espectáculo de Los Tucanes de Tijuana. Le seguirá el talento de Little Jesus tras el encuentro de Chivas vs. Pumas. Estos conciertos serán únicamente para los partidos como local del Rebaño.

Además de los ya señalados, la lista de invitados para los partidos de Chivas se complementa por División Minúscula (26 de septiembre / Chivas vs. Querétaro), Fey (17 de octubre / Chivas Vs. Tigres), Josi Cuen (31 de octubre / Chivas Vs. Atlante) y Yeri Mua (22 de Noviembre / Chivas Vs. Cruz Azul).

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De acuerdo a lo señalado por la Directora Comercial de Marketing de Chivas, Olimpia Cabral, estas sesiones musicales buscan que “cada partido como local de Chivas sea una experiencia que se viva fuera y dentro de la cancha . Por lo que queremos unir a dos de las aficiones más apasionadas del país “.

Además, esta propuesta busca llevar al futbol y a la música a otros países, pues al ser México uno de sus principales mercados del streaming, se quiere llegar a países como Estados Unidos o Brasil, a través del servicio de plataforma.

“Este tipo de acontecimientos nos permite seguir acercando a la afición con momentos únicos en donde se encuentran la pasión por el futbol y la música. También, nuestro objetivo es darles a los aficionados una forma distinta de celebrar con el equipo de Chivas cada partido”, aseguró Olimpia Cabral.

Los organizadores de esta unión de aficiones aseguraron que tras cada partido y show de música, se contará también con entrevistas exclusivas con los artistas invitados, en las que hablarán de temas relacionados a sus carreras, además de sus próximos proyectos en los que trabajarán.

Para este suceso, los artistas tienen bajo la manga estrenos musicales, pues Fey estrenará una versión de “Malherido”, de Magneto; Little Jesús hará lo propio con la canción “Si en tu Mente Estuve”; mientras que Yeri Mua lo hará con “Todavía”, original de La Factoría.

La segunda temporada de Amazon Music Live se va a estrenar el próximo 22 de agosto tras el encuentro entre Chivas y Xolos de Tijuana. El concierto estará protagonizado por Los Tucanes de Tijuana.

En su primera temporada de Amazon Music Live, se contó con los talentos de bandas como La Adictiva, Belanova, Intocable y Porter, además de tener artistas de la talla de Guayana o María José.

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cehr