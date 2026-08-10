Así reaccionaron los fans a ‘El Exilio’ de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 9 de agosto, La Casa de los Famosos México 2026 prometió que sorprendería a su público con algo inédito en la historia del reality show mexicano, lo que generó mucha especulación en redes sociales sobre cuál podría ser la sorpresa.

En redes sociales, se hablaba de la entrada de un nuevo jugador o de la salida de Fede Vigevani de alguna manera extravagante, pero la realidad fue mucho menos emocionante para los seguidores del reality show.

Todos viendo que la gran sorpresa era "el exilio"#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/lj4qNUxe5L — Barush (@barusshh_) August 10, 2026

Y es que la producción de La Casa de los Famosos México decidió en su lugar implementar El Exilio, una zona fuera de la casa en la que se reencontraron las dos eliminadas hasta el momento, Ximena Herrera y Mariana Ochoa.

Por si fuera poco, se reveló que el próximo martes 11 de agosto una de las actrices regresará al programa a pesar de que las votaciones ya las habían eliminado del mismo.

Se determinó que por 48 horas, Mariana y Ximena estarían juntas en El Exilio en lo que el público decidía quién regresaba, donde la primera ya comenzó a hablar sobre cosas que tienen que ver con el exterior.

Esto género sorpresa y hasta indignación por parte del público que vota semana tras semana en el proyecto, ya que algunos consideraron que no se estaba tomando en cuenta la decisión que ya había tomado el público.

Otras críticas señalaban que Mariana Ochoa (que por cierto apareció en El Exilio como si llevara ahí toda la semana), ya cuenta con información del exterior, por lo que si regresa no sería justo para sus compañeros y podría actuar de una manera menor orgánica, comprometiendo su actuación y credibilidad.

A pesar de esto, otros mencionaban que aquella podía ser la herramienta para que las cosas en el reality show comiencen a calentarse de verdad y haya pique entre los participantes de una vez por todas. Te dejamos algunos de los comentarios:

“Es injusto que regresen , nooo que no vuelva ninguna”.

“Que regrese Ximena porque Ochoa ya sabe todo y tiene ventaja, pero igual ninguna va a ganar jajaja”.

“Es para sacar a Fede y que una de ellas ocupe su lugar”.

“Eso ya existía en La Casa de los Famosos Telemundo”.

“Yo no veo mal el exilió pero entonces Mariana hubiera ido desde su salida para no tener información, ahí si hubiera sido más justo”.

*aldo y cynthia agarrandose de las greñas*

mientras tanto la subtrama de mariana y ximena en el exilio: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/kxQWji4TBV — uri (@urieelsolis) August 10, 2026

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