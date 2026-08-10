¿Qué le pasó a Juan Piña, el popular cantante y compositor colombiano?

El músico Juan Piña generó preocupación en los últimos días, después de que comenzaron a circular diversos rumores en redes sociales con información relacionada al estado actual de salud del colombiano de 75 años de edad.

¿Qué le pasó a Juan Piña?

En un inicio, se especuló que ‘El Niño de San Marcos’, como apodan al artista, sufrió una isquemia transitoria por la que fue hospitalizado en un centro médico. También habían señalado que su estado de salud era estable, pero las personas estaban pendientes de declaraciones oficiales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el equipo del músico lanzó un comunicado en el que detalló qué le sucedía al famoso, aclarando por qué estuvo delicado de salud recientemente.

“En días recientes el Maestro Juan Piña fue sometido a un procedimiento quirúrgico programado. Durante su proceso posterior, presentó una complicación de tipo cerebrovascular que fue atendida de manera oportuna y especializada por el cuerpo médico”, decía.

Apuntaron que en este momento, la evolución del artista es favorable y “se encuentra fuera de peligro”, por lo que ya está en un proceso de recuperación y reposo.

Antes de terminar, el equipo de prensa agradeció al público en general por su preocupación frente al estado de salud del músico y pidió tener cuidado con la desinformación para no alarmar a las personas en vano.

“Cualquier actualización sobre la evolución de su salud se dará a conocer exclusivamente a través de los canales oficiales del Maestro. Agradecemos enormemente su comprensión y el respeto al espacio de tranquilidad que requiere su familia en este momento”, finalizó el comunicado.

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