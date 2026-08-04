¿Quién es Thamara Gómez, la cantante de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ que sufrió un atentado con explosivo?

Thamara Gómez, la cantante de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ que sufrió un atentado con explosivo

La cantante Thamara Gómez de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ se volvió tendencia en redes sociales tras haber vivido un atentado en su propia vivienda, donde detonaron un explosivo y posteriormente, la extorsionaron por 50 mil soles.

Las cámaras de seguridad captaron al sujeto que causó el atentado en el inmueble de la artista. Ante esto, la agrupación emitió un comunicado en el que expresaron su solidaridad hacia la artusta.

“Confiamos en las autoridades y asimismo en nuestra recién electa presidenta Keiko Fujimori para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables”, se lee en el pronunciamiento de la agrupación", escribieron.

¿Quién es Thamara Gómez, la cantante de ‘Las Estrellas de la Cumbia’?

Thamara Gómez es una joven cantante peruana que forma parte del grupo Las Estrellas de la Cumbia. Tiene 27 años de edad, pues nació el 28 de marzo de 1999 en la provincia de Sullana del Departamento de Piura.

La joven ha tenido una vida llena de drama, pues cuando apenas tenía 5 años de edad perdió a su padre César Gómez, cuando lo quisieron asaltar en su auto y el asaltante lo asesinó.

Con apenas 12 años de edad, la joven se integró al grupo Corazón Serrano, siendo el reemplazó a Lesly Águila tras haber sido seleccionada de entre los Casting que habían realizado los Guerrero Neyra para encontrar una nueva Vocalista.

Para poder cantar, la piurana afirmó tener 15 años pese a que en realidad tenía solo 12. En febrero de 2016 anunció su retiro de la agrupación, lo que generó controversia entre sus seguidores en ese entonces.

Tras su salida de Corazón Serrano se integró a la agrupación Puro Sentimiento junto a las integrantes Estrella Torres y Lesly Águila y fue en 2021 que se animó a probar una carrera como solista.

En el año 2025, fue anunciada dentro del elenco de la banda musical Son del Duke como una de las vocalistas. Como parte de su estreno, lanza el popurrí Mix Díganle. Actualmente, forma parte del grupo Las Estrellas De La Cumbia.

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