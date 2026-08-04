Así fue el atentado con explosivo contra Thamara Gómez y ellos son los detenidos

La cantante Thamara Gómez de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ se hizo viral después de que se reveló que sufrió un atentado en su contra en su propia vivienda, donde detonaron un explosivo.

Además, se reveló que la joven estaría siendo extorsionada por 50 mil soles. Las cámaras de seguridad captaron al sujeto que causó el atentado en el inmueble de la artista, sobre el que ya se pronunció la agrupación en apoyo a su compañera.

“Confiamos en las autoridades y asimismo en nuestra recién electa presidenta Keiko Fujimori para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables”, se lee en el pronunciamiento de la agrupación", escribieron.

Así fue el atentado con explosivo contra Thamara Gómez

La vivienda de la cantante de Las Estrellas de la Cumbia sufrió esta madrugada durante un atentado después de que un desconocido detonó un explosivo en el distrito de Sullana, en la región Piura.

A través de redes sociales, ya circula el video en el que podemos ver al hombre acercarse a la puerta principal de la vivienda y dejar un dispositivo antes de echarse a correr. Poco después, el explosivo detona y genera daños en la fachada del inmueble, además de provocar que suene la alarma de un carro.

Asimismo, junto con el explosivo dejó una carta en la que le pedían un total de 50 mil soles, la cual había sido recogida por los familiares.

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¿Quién es Thamara Gómez, la cantante de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ que sufrió un atentado con explosivo?

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