Naldy Saldaña: Antes y después de la Orquesta de La Bella Luz | FOTOS

El 27 de julio la cantante Naldy Saldaña informó que dejaría de formar parte de la Orquesta de La Bella Luz, y recientemente se dio a conocer que esto se debía a que fue víctima de violencia sexual por parte del director de orquesta.

Naldy Saldaña precisó en su comunicado que su salida de La Bella Luz no era por dinero o por las recientes salidas de sus excompañeros, y aclaró que tenía “razones legítimas y suficientemente importantes” para abandonar la agrupación.

“Espero sinceramente que mi salida sea tratada con el respeto y la prudencia que amerita... No permitiré que rumores o versiones de terceros construyan una historia que no representa la verdad, ni que se genere injustamente una cadena de ataques hacia mi persona” se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Fallece la esposa del merenguero dominicano José Peña Suazo

Este martes, la Fiscalía de Perú informó que existe una investigación preliminar en contra de César Sánchez Chavesta, misma que fue iniciada por el primer despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho-Zona Baja.

Naldy Saldaña antes y después

Naldy Saldaña comenzó a formar parte de La Orquesta La Bella Luz desde el 17 de octubre del 2023, en donde se desempeñó como una de las cantantes principales de la agrupación peruana.

Previo a su entrada a La Bella Luz, en 2017 Naldy Saldaña formaba parte del grupo musical Pasión Qumbia, que es conocido por los temas “Tu Traición”, “Me Emborracharé” y “Dilema”.

En 2018 pasó a ser la voz femenina de la agrupación Fragancia Tropical, y después de cuatro años de estar junto a ellos en el escenario dejó de formar parte del grupo el 7 de octubre del 2022.

Naldy Saldaña antes y después ı Foto: Redes Sociales

Después de su paso en agrupaciones como Corazón Serrano, Puro Sentimiento, El Encanto de Corazón, y Fragancia Tropical, en 2023 Naldy Saldaña compartió que lanzaría un proyecto como solista.

El escenario ha sido testigo del cambio físico de Naldy Saldaña, quien ha pasado por colores de cabello como el castaño, el rubio e incluso el rosado durante algunas etapas de su vida.

Naldy Saldaña antes y después ı Foto: Redes Sociales

La joven de 26 años de edad cuenta con una larga trayectoria musical, en la que su voz y su carisma han logrado que el público peruano la reconozca incluso fuera de las agrupaciones musicales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.