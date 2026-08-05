La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 5 de agosto?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 5 de agosto?

Este miércoles 3 de agosto se lleva a cabo las segundas nominaciones entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026. El programa hasta el momento ha contado con un ambiente tranquilo, pero parece ser que las cosas están muy cerca de estallar entre los habitantes.

La prueba del líder de la semana la ganó Moisés Peñaloza, quien por decisión del público subió con Aldo Rendón a la suite con él. Por este motivo, él cuenta con inmunidad y no podrá ser nominado en esta ocasión por el resto de sus compañeros.

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 son:

TE RECOMENDAMOS: Cambiadísima El antes y después de Gema Garoa

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

Masaad Al-Tamimi

Gema Garoa

Memo Shutz

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

Tras la salida de Mariana Ochoa como la primera eliminada de la cuarta temporada del reality show, comenzaron a formarse las primeras alianzas entre participantes como la que se hizo entre Ximena, Yanet, Brianda y Luis.

Asimismo, el público comenzó a notar detalles en comportamientos de los participantes que los podrían poner en peligro de ser eliminados en cuanto lleguen a la placa.

Un momento que generó fuertes tensiones en la casa que sin embargo, sigue sin explotar, fue la prueba por el presupuesto, donde los habitantes no han conseguido superar los retos adecuados, lo que implica que probablemente, la próxima semana no tendrán el presupuesto completo.

Yanet García admitió que no haría mucho por ayudar a sus compañeros a superar el reto que es uno de los más importantes del programa. En ese sentido, Yahir ya mencionó que nominaría a las personas que menos se hayan esforzado en la prueba.

¿Quieres saber más?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 3 de agosto?

Juegan a La Ouija en La Casa de los Famosos México 2026 y se llevan tremendo susto | VIDEO

Detienen a presunto implicado en robo en la casa de Karely Ruiz y ella reacciona: ‘Se hará justicia’

¿Quién es Juan Carlos Valencia, ‘El Pelón’, por quien EU ofrece 25 millones de dólares?